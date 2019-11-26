Sağanak etkili oldu

İzmir'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı.

Sağanak etkili oldu
26 Kasım 2019 Salı 11:44

Yağışın etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü. Kent genelinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

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