Sağanak yağmur Tire'de heyelana neden oldu

Aşırı yağışlar nedeniyle İzmir'in Tire ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı
İzmir'de gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.