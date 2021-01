Sağlam okulu yıkıp yenisini yapıyorlar

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas İlkokulu’na ait sağlam bina hakkında yıkım kararı verildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin lise binasına taşınması istendi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas İlkokulu’na ait sağlam bina hakkında yıkım kararı verildi. Hayırsever bir mimar tarafından 2004 yılında yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas Ortaokulu’na ait A Blok hakkında Ocak 2020’de yıkım kararı alınmış, ortaokulun, aynı bahçede bulunan Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas İlkokulu’na ait olan B ve C bloklara taşınmasına karar verilmişti. Eğitim öğretime; sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul öğrencileri olacak şekilde sağlam iki blokta devam edilmesi kararının ardından bu iki blok hakkında da yıkım kararı verildi. Bu sefer de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas ilk ve ortaokulunun, yan tarafındaki Aybers Hikmet Karabacak Lisesi ile birleştirilerek ilkokul, ortaokul ve lisenin aynı binada eğitim görmesi kararını aldı. Fakat yıkım kararının sebebi anlaşılamadı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Hasarsız raporu var

CHP’li Bakan, “İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen büyük depremden sonra yapılan denetim sonucunda okul binasının depremden hasar görmediğine dair rapor yazıldı. Bu raporu gördük. Hasarsız bina hakkında verilen yıkım kararının sebeplerinin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Zira eğer hasarsız binayı yıkıp yeni bina yapacaklarsa burada kamu kaynaklarının israfı söz konusudur. Hasarsız bir okul binası hakkında verilen yıkım kararının hangi gerçekçi, somut ve bilimsel dayanaklar gerekçesiyle verildiğinin açıklanmasını bekliyoruz. Hayırsever bir vatandaşa yaptırdıkları okulun sağlam binasını yıkıp, sonra hangi hayırseverden okul yapmasını bekleyecekler? Öte yandan, Koronavirüs salgını devam ederken, üstelik yüz yüze eğitime geçme planlamaları yapılırken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini bir binaya topluyorsunuz. Burada öğrencileri, öğretmenleri, okul yönetimini ve velileri zora sokan, mağduriyetle sonuçlanması muhtemel bir sürece girilmiş. Bu matematikte okul, pandemi koşullarını nasıl sağlayacak? Bu kararı veren Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de ayrıca hassasiyete davet ediyorum” diye konuştu.

Bakan Selçuk’a sordu

CHP’li Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Bakan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu:

1 – İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen büyük depremden sonra yapılan denetim sonucunda depremden hasar görmediği belgelenen, yıkılan A bloktaki ortaokul öğrencilerinin sağlam olduğu için B ve C bloklarda eğitim görmesine karar verilen, yeni ve hasarsız Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas İlkokulu’nun B ve C blokları hakkındaki yıkım kararının gerçekçi, somut ve bilimsel gerekçesi nedir?

2 – Binaların yıkım kararı için yapıldığı öngörülen denetim raporu ne zaman ve kimler tarafından yapılmıştır?

3 – Binaların yıkım kararı için yapıldığı öngörülen denetim raporunun bulguları nelerdir?

4 – Yeni ve hasarsız bir okul binasının yıkılarak, yerine yenisinin yapılması kamu kaynaklarının israfı anlamına gelmektedir. Yeni ve hasarsız binaya sahip olan Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas İlkokulu’nun B ve C blokları hakkındaki yıkım kararını kim vermiştir? Bu kararı verenler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır? Başlatıldıysa soruşturmanın akıbeti nedir?