Sağlık çalışanları ayrıma karşı ayakta!

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ücret düzenlemesinde hekim ve hekim dışı olarak ayrıma gidilmesinin çalışma huzurunu bozduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Doktorlara yapılan maaş artışlarının hekim dışı sağlık çalışanlarına da yapılması için İzmir’de Birlik Sağlık Sen Üyeleri Alsancak Devlet Hastanesi önünde basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada sağlık çalışanları arasında haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmaması gerektiği belirtildi. Basın açıklamasını okuyan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “İnsana hizmetle, insan sağlığıyla uğraşmak gibi, kutsal bir meslek sahibi olan sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmak, moral ve motivasyonunu artırmak için çabalaması gereken yetkililerin, ekip olarak hizmet veren sağlık çalışanları arasında, iş huzurunu bozabilecek ayrıştırmaların ötekileştirmelerin içerisine girmelerinin mantığını anlayabilmiş değiliz” dedi.



Çalışma huzurunu bozdu



Doktorların ek göstergelerinde yapılacak olan düzenlemeyle emekli maaşlarına gelecek olan iyileştirmenin sağlık çalışanlarını memnun ettiğini belirten Doğruyol, “Yapılan ücret düzenlemesinde hekim ve hekim dışı olarak ayrıma gidilmesi, sağlık hizmetleri sunumunun, en tepesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, devletimizin Sağlık Bakanının bile sağlık hizmetleri sunumunun bir ekip işi olduğunu, sağlık hizmetleri sunumunun bir bütün olduğunu görmemesi, ya da görmezden gelmesi, hekiminden hemşiresine, ebesinden teknisyenine memuruna tüm sağlık çalışanlarımızı ümitsizliğe sevk etmiş ve çalışma huzurunu bozmuştur” diye konuştu.



Çalışanların hukuku korunsun



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Ahmet Doğruyol, “Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemide yıllık izinleri verilmeyen, tüm memurlar esnek çalışırken, esnek çalıştırılmayan, fazla mesai yaptırılan, eşi karantinadayken çalıştırılan, haklarını ödeyemediğiniz hekim dışı sağlık çalışanlarımızı ne çabuk unuttunuz?” diye konuştu. Her türlü şiddete uğrayanlar sağlık çalışanları, Ekonomik zorlukla mücadele edenler sağlık çalışanlar. Kamu kurumlarında en çok soruşturma geçiren, ceza alan, mobbinge uğrayanlar yine sağlık çalışanları. 5 yıl önce verilen 3600 ek gösterge müjdesine ne oldu? 10 yıl önce söz verilip, verilip verilmediği bile belli olmayan yıpranma payına ne oldu? Biliniz ki, sağlık çalışanlarımızın istediği talepler anormal talepler değildir. İnsanca yaşamak, alın terinin karşılığı için yeterli ücret, iş barışı, çalışanlar arasında adalet, şiddet görmemek ve idareciler tarafından mobbinge uğramamaktır. Biz istiyoruz ki, çalışanlarımız arasında haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmasın. Biz istiyoruz ki, yöneticilerimiz liyakatli olsun. Siyasilerin emrinde değil, devletimizin, milletimizin ve çalışanlarımızın hizmetinde olsun, çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korusun” açıklamasında bulundu.