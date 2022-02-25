Sağlık çalışanları dikkat! İzmirim Kartlarda son başvuru 28 Şubat!

Sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan HES kodu tanımlı Sağlık Personeli İzmirim Kart uygulamasında, başvurular 28 Şubat’a kadar alınacak. Yoğun ilgi gören uygulamayla yaklaşık 50 bin kartın dağıtımı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemide kamu sağlığını koruyabilmek için canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçileri için başlattığı toplu ulaşımda Sağlık Personeli Kartı uygulaması yoğun ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar kapsamında İzmir’deki sağlık personelinin kullanacağı toplu ulaşımda ücretsiz biniş imkanı sunan HES (Hayat Eve Sığar) kodu tanımlı İzmirim Kartların dağıtımı yapıldı. Uygulamanın başladığı günden itibaren 49 bin 629 kart kullanıma açıldı.

Son başvuru 28 Şubat

Yeni yılla başlayan kart başvuruları için son başvuru tarihi (28 Şubat) yaklaşıyor. Kartlar güncel bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve 10 TL karşılığında Konak Kart Başvuru Merkezi, Konak Katlı Otoparkı, Bornova, Üçyol ve Fahrettin Altay aktarma merkezleri ile Bostanlı İskelesi kart başvuru ünitesinden alınabiliyor. Ayrıca www.izmirimkart.com.tr üzerinden de ön başvuru yapılabiliyor.

Kart merkezleri hafta sonu açık

İzmir Teknoloji ve İnovasyon A.Ş.’nin (İTZEK) Konak’ta bulunan İzmirim Kart Merkezi'nin yanı sıra Bostanlı, Bornova, Fahrettin Altay ve Üçyol Metro istasyonundaki başvuru üniteleri de 26 Şubat Cumartesi ve 27 Şubat Pazar günleri açık olacak. Henüz kart almamış sağlık çalışanlarının, hafta sonundan önce www.izmirimkart.com.tr adresinden ön başvuru yapmaları, işlemlerini çabuklaştırmak açısından fayda sağlayacak.

Kimler sağlıkçı kartı alabiliyor?

Sağlık Personeli İzmirim Kartı, Sağlık Bakanlığı’nın kayıt sisteminde yer alan sağlık personeli için geçerli. 65 Yaş Üstü, Engelli, Şehit Yakını ve Gazi İzmirim Kart sahibi sağlık çalışanlarının ayrıca kart almasına gerek yok. Toplu ulaşımdan indirimli yararlanan 60 Yaş, Öğrenci ya da Öğretmen İzmirim Kartı bulunan sağlık çalışanlarının ise ücretsiz toplu ulaşım hakkı için bu kartlarını kapattırarak sağlıkçı kartı alması gerekiyor.