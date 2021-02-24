Sağlık çalışanları haklarını istiyor!

Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu kamuoyuyla paylaşan Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Pandemiden önce birçok sorunu bulunan sağlık çalışanlarımızın pandemi döneminde sorunları daha da arttı. Sağlık Bakanlığı kendi personeli konusunda sınıfta kaldı” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı düzenlenen basın toplantısıyla “Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Şube merkezinde düzenlenen toplantıya sağlık çalışanları ve sendika yöneticileri katıldı. Toplantıda sağlık çalışanlarının can yakıcı sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Sağlık Bakanlığı'nın kendi personeli konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Sorunlar artıyor

Sağlık çalışanlarının sorunlarına Ocak ayında yenilerinin eklendiğini dile getiren Özdemir, “Sağlık çalışanları yeni yıla; ücret adaletsizliği, istihdam yetersizliği, ağır iş yükü, şiddet, kreş, icap nöbeti ücretleri, 4b’lilerin, vekil-ebe-hemşirelerin ve kamu dışı ASÇ’lerin kadro durumu, hizmetlilerin kadro durumu, üniversite hastanelerinde çalışanların tayin hakkı, tıbbi uygulama hatası yani malpraktis, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmaması gibi sorunlarla giriş yaptı. Elbette alınan maaşların enflasyon karşısında erimesini de unutmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları mağdur

Haklarının korunmadığını vurgulayan Özdemir, pandemi döneminde yoğun görev yapan sağlık çalışanlarının mesai ücretlerinin ve ek ödemelerin yapılmadığını ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığını söyledi. Özdemir, “Filyasyonda görevli ekiplere fazla mesai yapmalarına karşın ilk altı ay fazla mesai ücretleri hiç ödenmedi. Koruyucu tulum kıyafetleri içinde, yüzlerinde maskelerle, vücudunun her yerinde ter gelen, kapı kapı gezen filyasyon ekiplerimize fazla mesai çok görüldü. Sağlık personeli olmayan ama pandemide fedakarca görev yapan şoför ve hizmetli kardeşlerimize herhangi bir ek ödeme yapılmadı. PCR laboratuvarlarına ek bir ücret verilirken, kovidli hastanın kanını alıp ve tahlillerini çalışan laborantlarımıza ek bir ücret verilmedi. Kovidli hastanın diyaliz eden, kanını temizleyen Diyaliz servisinde çalışan sağlık personellerine ek ödeme verilmedi. Kovid lise mezunu, üniversite mezunu bakmaksızın tüm sağlıkçılara aynı risk oluştururken, tavandan ödemede lise mezunu ve üniversite mezunu diye sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yapıldı. Aciller, kovid ve normal acil diye ikiye ayrıldı. Acile giren hastanın kovidli olup olmadığı bilmediğimiz halde sadece kovid acil çalışanlarına tavandan ek ödeme yapıldı. Pandemi döneminde 400'den fazla şehit veren sağlık çalışanları için motivasyonu artırmak amaçlı hekimlere 5400, hekim dışı sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmedi. Pandemiyle mücadele süreci devam etmesine rağmen ilave ek ödeme uygulaması yeni yılla birlikte askıya alındı. Daha vahimini ise üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları yaşadı. 2020 Ağustos ayından beri ilave ek ödeme alamayan üniversite hastanesi çalışanlarına, Ocak 2021’de, sadece Kasım ve Aralık aylarına ait tavan ek ödeme yapılması öngörüldü. Yani Ağustos, Eylül, Ekim aylarına dönük ödemelerin üstü çizildi” diye konuştu.

Emeklerinin karşılığını istiyorlar

Pandemiyle mücadele eden ve bu nedenle sadece Ocak ayında 39 şehit veren sağlık ordusuna haksızlık yapıldığını belirten Özdemir, “Sağlık çalışanları açısından baktığımızda pandemi döneminde tek olumlu gelişme Ocak ayında aşılanmada öncelik hakkı oldu. Sayın Bakanın ifadesiyle sağlık çalışanları salgın karşısında daha “korunaklı” olmuşlardır. Keşke sağlık çalışanları, mali ve özlük hakları noktasında da bir an önce “korunaklı” hale gelseler. Pandemiden önce bir çok sorunu bulunan sağlık çalışanlarımızın pandemi döneminde sorunları daha da arttı. Sağlık Bakanlığı kendi personeli konusunda sınıfta kaldı. İslam ahlakına göre “çalışanın alnının teri kurumadan” hakkı teslim edilmeli, ücreti verilmelidir. Sağlık çalışanlarının pandemi mücadelesi tüm hızıyla sürmektedir ve alın terleri hala kurumuş değildir. Dolayısıyla sorumluluk makamında olanlar hem Allah’a karşı, hem sağlık çalışanlarına karşı sorumluluklarını hala yerine getirebilirler. Emeklerinin karşılığı olan haklarına kavuşamadan vefat eden, emekli olan ya da dayanamayıp istifa eden her çalışanın ağır bir vebali olduğu unutulmamalı, tüm çalışanlar gibi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının da hakkı alın teri kurumadan teslim edilmelidir” dedi.