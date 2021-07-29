Sağlık çalışanları icraat bekliyor!

Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şubesi Başkanı Ekrem Özdemir, şube merkezinde düzenlenen basın açıklamasıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Özdemir, sağlık çalışanlarının artık takdire, teşekküre, alkışa doyduğunu icraat beklediğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- 4 milyon memur, 3 milyon emekli ve 700 binden fazla kamu işçisinin gözü hükümetten gelecek zam oranında. Bu ay sonuna kadar işçiler, Ağustos sonuna kadar da memurlar ve emekliler için zam oranları belli olacak. Sadece zam oranları değil, sosyal haklar da belirlenecek. İşçiler için toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmesi beklenirken Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şubesi, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Şube merkezinde düzenlenen basın açıklamasında taleplerini açıklayan Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şubesi Başkanı Ekrem Özdemir, “Son iki yıldır hemen herkesin ‘hakları ödenmez’ dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti. Artık sorunlarını kökten çözme vakti. Sağlık çalışanlarının hakkını teslim etmek, mali-özlük ve sosyal haklarındaki sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok. Salgın tehlikesi ortadan kalkmış değil. Sağlık çalışanlarının yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek kamu idaresinin sorumluluğundadır” dedi.

ALKIŞA DOYDUK İCRAAT BEKLİYORUZ

Sağlık çalışanlarının artık takdire, teşekküre, alkışa doyduğunu icraat beklediğini ifade eden Özdemir, açıklamanın devamında taleplerini sıralayarak şunları kaydetti:

“2022 yılı için yüzde 21 zam, 2023 yılı için yüzde 17 zam. 2022’de yüzde 3, 2023’de yüzde 3 refah payı. 600 TL seyyanen zam. Emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi… 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesinin 2022’de 450 TL, 2023’te 540 TL olarak ödenmesi… 3600 ek gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilmeli! Saymış olduğum bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerli… Bunların haricinde sağlık çalışanları adına teklifte bulunduğumuz bazı önemli maddeleri de şu şekilde sıralamak istiyorum. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az yüzde 40 oranında artırılmalı ya da özel hizmet tazminatları 40 puan artırılmalı. Nöbet ücretleri en az yüzde 50 oranında arttırılmalı! 4/b süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe/hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 3+1 statüsüne geçirilmeli... 3 yılını dolduranlar kadroya alınmalı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışanların, sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalı! Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfı için döner sermaye tavan oranları yüzde 20 arttırılmalı! Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalı! Gelir vergisi yüzde15’i aşmamalı… Tüm sağlık çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL giyecek yardımı verilmeli! Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı! Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan yüzde50 indirimli yararlanmalı! İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmeli… İcap nöbet ücretleri ödenmeli! Üniversite hastanesi çalışanlarına mazeret tayini (eş durumu, sağlık can güvenliği) ve becayiş hakkı verilmeli! Geçici görev yolluk ücretleri artırılmalı… Adli Tıp Kurumu çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı ödenmeli! Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve işyeri hemşiresi olabilme hakkı verilmeli… 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan yardımcı sağlık hizmetleri kavramından ‘yardımcı’ ibaresi çıkartılmalı. Sağlık – Sen olarak tüm bu maddelerin kabul görmesi için masada mücadelemize devam edeceğiz.”