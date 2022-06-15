Sağlık çalışanları iş bıraktı meydana indi

TBMM Genel Kuruluna sunulan sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifini karşı bir günlük iş bırakan sağlık çalışanları, yasa teklifini kabul etmediklerini belirterek performansa dayalı ödeme sisteminin bir dayatma olacağını öne sürdü

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de sağlık çalışanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kuruluna sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı bir günlük iş bıraktı. “Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız” diyen sağlıkçılar İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklamasında bulunarak “Sağlıkta performans ölüm demektir” diye hep birlikte slogan attı.

“Sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz”

Basın açıklaması metnini okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifiyle sağlık çalışanlarının emeğiyle alay edildiği öne sürdü. Prof. Dr. Kaynak, “Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz” dedi.

“Hakkımız olanı alana kadar hep birlikteyiz”

Gerçekleştirilen grevin son olmadığını ve bir itiraz olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Kaynak, “Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.