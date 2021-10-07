Sağlık çalışanları mücadeleye devam edecek

İstanbul’da İstanbul Aile Hekimliği Platformu çağrısı ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı başlatılan eylemlere İzmir’den destek geldi. İzmir’deki 10 sağlık meslek örgütü tarafından yapılan basın açıklamasında söz konusu yönetmelik iptal edilene kadar sağlık çalışanlarının mücadelesinin devam edeceği belirtildi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Tabip Odası öcülüğünde İstanbul Aile Hekimliği Platformu çağrısı ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı başlatılan eylemlere İzmir’den destek verildi. İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın açıklamasına 10 sağlık meslek örgütü temsilcileri katıldı. 10 sağlık meslek örgütü adına basın açıklamasını Dr. Serkan Şen okudu. Söz konusu yönetmelik iptal edilene kadar sağlık çalışanlarının mücadelesinin devam edeceğinin belirtildiği açıklamada İstanbul’da iş bırakma eylemine katılan sağlık çalışanlarının yalnız olmadığı belirtildi.

Sağlık çalışanları cezalandırılıyor



“Ceza yönetmeliği iptal edilene kadar her yerde, hep birlikte mücadeleye devam ediyoruz!” diyen Şen Şen, “Pandemi sürecinde özveriyle, yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti sunmaya çalışan sağlık emekçileri için başlangıçta alkışlamalar yapılmış, hakkınız ödenmez diyerek övgüler yağdırılmış, vaatler açıklanmış olsa da gelinen noktada bunların hepsi unutularak süreç Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde ’de yaşadığımız gibi cezalandırılmalarla devam etmektedir. Bizlerin Ceza sözleşmesi yönetmeliği olarak adlandırdığımız Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmelikte; Aile Hekimliği sistemindeki sorunlara bir çözüm yok! Sağlıkta şiddete karşı bir çözüm yok! Covid’in meslek hastalığı sayılmasına karşı veya pandemide sağlık emekçilerinin korunmasına dair bir önlem yok! Nüfusların maaş korunarak düşürülmesi, dolayısıyla halkın daha iyi hizmet alabilmesine dair bir düzenleme de yok! Peki ne var bu yönetmelikte? Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç verilirse 50 ceza puanı var! Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. Aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor” dedi.

Sağlıkçılara yargısız infaz

Sağlık çalışanlarının herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdinin sona erme tehdidi ile karşı karşıya kaldığını belirten Şen, “İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi var! Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona ermesi var! Mazeretin yok sayıldığı bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi de var! Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor. İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor. Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri yüzde 80 azaltılıyor. Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle yüzde 10’a varan gelir kaybına uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik” diye konuştu.

Bakanlığa iptal çağrısı

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin cezalandırma ve işten atma yönetmeliği olduğunu ifade eden Şen, “İstanbul Aile Hekimliği Platformu çağrısı ile Aile Hekimliğinde çalışan sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yapıyorlar. Aşı karşıtları mitingine izin veren iktidar İstanbul Aile Hekimleri Platformu’nun bugün miting düzenlemesine hiçbir gerekçe gösterilmeden izin vermemiştir. İstanbul’da iş bırakma eylemine katılan sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını ve birlikte mücadeleye devam edeceğimizi belirterek İzmir’den kendilerini selamlıyoruz. Meşru ve haklı mücadelemizi dayanışmamızı yükselterek sürdüreceğimizi duyuruyoruz. Bir kere daha Sağlık Bakanlığı’nı haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ni hemen iptal etmeye çağırıyoruz. Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamayan sözleşme tüm maddeleriyle derhal feshedilmelidir. İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren ‘ceza yönetmeliğine’ karşı mücadelemiz yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir” açıklamasında bulundu.

Aile hekimlerinin hakları ipotek altında

Yönetmeliğe tepki olarak geçtiğimiz günlerde iş bırakma eylemleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu, “İş bırakma kararı aldığımız için bordrolarımız yayınlamandan maaşlarımızdan kesinti yapıldı. Kesintilere itiraz etmek için il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Bizim tüm sorunlarımız görmezden gelindi ve ASM’de çalışan tüm çalışanlara pandemi bitmiş gibi ekstra görevler yüklendi. Bunlar yetmiyormuş gibi özlük haklarımız ipotek altına alınmıştır. Yönetmelik yayınlandığından beri her türlü eyleme iştirak edeceğimi sizlerle paylaşıyoruz. Yönetmelik iptal edilene kadar eylem kararı alan her platformda birlikte olacağız. Bu yönetmelik acilen iptal edilmeli ve çalışanların iş güvencesi ve özlük hakları korunmalıdır” diye konuştu.

Sözleşeme feshedilene kadar mücadeleye devam

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çamlı da mücadele ve dayanışmayı yükseltme konusunda kararlı olduklarını belirterek “Ülkeyi yönetenlerin henüz bir adım atmadığını görüyoruz ancak biz haklıyız ve sözleşme feshedilene kadar mücadele büyüyüp devam edecek. İş bırakmalar artarak devam edecek. Bu bir iki kere yapılmış bir şey değil. Bugün İstanbul’da yarın İzmir’de ertesi gün tüm Türkiye’de değişik eylem biçimlere hayata geçecek” ifadelerini kullandı.

İzmir’deki Sağlık Emek Meslek Örgütleri’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği basın açıklamasına ev sahibi İzmir Tabip Odası’nın yanı sıra, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şube, Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şube, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği temsilcileri katıldı.