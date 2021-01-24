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Sağlık çalışanlarına hakaret edince...

İzmir'in Torbalı ilçesinde A.T.S. isimli bir kişi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele hakaret ve küfredip, kendisini uyaran ambulans şoförünün üzerine yürüdü. A.T.S.'nin ambulans şoförü tarafından etkisiz hale getirildi

Sağlık çalışanlarına hakaret edince...
24 Ocak 2021 Pazar 08:32

Alınan bilgiye göre dün saat 15.00 sıralarında A.T.S. isimli bir kişi Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'de kurumun bir grup sağlık çalışanına küfür ve hakaret etmeye başladı. S.'nin bilinmeyen bir nedenle küfür etmesi üzerine ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, S.'yi uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen S., bu kez de Dilbaz'ın üzerine yürümeye başladı. 

A.T.S.'nin saldırısı karşısında kendisini savunan Dilbaz, S.'yi etkisiz hale getirdi. Olay polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İfadesi alınan A.T.S.'nin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, "Şahıs küfürler ederek üstümüze geldi. Ben de bana ve arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kendimizi savundum" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, İlçe Sağlık Müdürlüğünde meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, A.T.S. ile 112 çalışanı arasında sözlü tartışma başlaması, ardından A.T.S.'nin personele saldırıda bulunduğu, vatandaşların korkarak içeri girdiği ve 112 personelinin saldırıya karşı geldiği görüldü. Daha sonra içeriden çıkan bir doktorun kavgayı ayırmak için araya girdiği de güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #sağlık çalışanı saldırı
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