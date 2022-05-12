Sağlık çalışanlarına verilen sözler tutulmuyor

Hemşireler Günü’nde hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere kırmızı gül dağıtılıp hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekildi. Birlik Sağlık Sen tarafından düzenlenen basın açıklamasında Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Müjde var, gelişme yok

Sağlık çalışanlarının beklentilerinin yerine getirilmediğini belirten Doğruyol, "Yaklaşık 15 yıl önce üç asgari ücret alan bir hemşire arkadaşımız maalesef bu gün neredeyse asgari ücrete mahkum edilmiştir. Memurlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın maaşları enflasyona göre, TÜİK’in enflasyonuna göre değil, vatandaşın enflasyonuna göre, reel enflasyona göre yani eşel mobil sistemine göre hesaplanarak ödenmelidir. Bugüne dek seçim meydanlarında sağlık çalışanlarımıza verilen sözler tutulmamıştır. Sağlıkta şiddet yasası beklentileri karşılamamıştır. 3600 ek gösterge sorunu unutulmuş, ek ödeme yönetmeliği adaletsizliklerde zirve yapmıştır. Tüm memurların sabit ödemeleri genel bütçeden ödenirken, sağlık çalışanlarımızın ek ödemeleri döner sermaye gelirlerinden ödenmeye devam edimiş ve neredeyse kamuda hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarımız ekonomik zorluklara itilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart tıp bayramında sağlık çalışanlarına verdiği müjdelerin üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına rağmen halen bir gelişme olmamıştır” diye konuştu.

“Unutmayın yeter”

Sağlık çalışanlarının vaatlerden bıktığını icraat beklediğini de vurgulayan Doğruyol, “Siyasetin vesayeti altında olan sözde sendikaların yaklaşık 10 yıldır yaptığı toplu sözleşmelerin hiçbir manası yoktur. Yüzde 3’lük, yüzde 5’lik maaş zamları memuru açlık sınırının altına sürüklemiştir. Biz sağlık çalışanları olarak, insan sağlığına, hizmet etmenin kutsal olduğuna inanan bir meslek gurubuyuz. Mesleğe başlarken ettiğimiz yeminlerin arkasındayız. Kutsal bir mesleğin mensupları olduğumuzun bilincindeyiz. Çok bir şey istemiyoruz. Hemşirelerimizin ve Sağlık çalışanlarımızın da devlet memuru olduğunu, her birinin bir ailesinin olduğunu, onlarında sevinçlerinin üzüntülerinin olabileceğini, ayakları yere basan sağlıkta şiddet yasasını, ekonomik kayıplarının telafisini, 3600 ek gösterge sorunun çözümünü ve itibarsızlaştırılan mesleklerinin itibarlarının iadesini unutmayın yeter” dedi.