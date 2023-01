Sağlık çalışanlarından ek ödeme tepkisi

İzmir’de sağlık emekçileri ek ödemelerinin zamanında yatmamasına tepki göstererek “Bizler artık mağdur edilmek istemiyoruz. Bizler her ay param ne zaman yatacak diye sorgulamak istemiyoruz” diye konuştu

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de sağlık çalışanları “Emeğimizin karşılığı ek ödemelerimizin tamamı derhal ödensin” konulu basın açıklamasında bulundu. Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi önünde gerçekleştirilen açıklamada sağlık emekçileri ek ödemelerinin zamanında yatmamasına tepki göstererek “Bizler artık mağdur edilmek istemiyoruz. Bizler her ay param ne zaman yatacak diye sorgulamak istemiyoruz” diye konuştu.

“Mağdur edilmek istemiyoruz”

Basın açıklaması metnini okuyan Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, “1 ağustos 2022 tarihi itibarı ile YÖK tarafından üniversite hastaneleri için çıkartılan ek ödeme yönetmeliği çerçevesinde tarafımıza ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayında taban ve teşvik ödemesi adı altında ek ödeme ödenmeye başlanmıştır. Yönetmelik çıktığı gün itibarı ile sağlık çalışanlarımızın derdine deva olmadığı gibi, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına göre üniversite hastanesi çalışanlarımız teşvik ödemelerinde mağdur edilmiş, emsali Sağlık Bakanlığı çalışanına göre daha az teşvik ödemesine mahkum edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın alın terinin ve emeğinin karşılığı olarak ürettikleri hizmet kurum döner sermaye kasasına gelir olarak girmekte, lakin bu emeğin karşılığı olan teşvik ödemeleri, kurum tarafından aylardır çalışana ya zamanında ödenmemekte yada sistemsel hata diyerek eksik ödeme yapılmaktadır. Bizler artık mağdur edilmek istemiyoruz. Bizler her ay param ne zaman yatacak diye sorgulamak istemiyoruz” dedi.

“Her türlü eylem ve etkinlik ile hakkımızı arayacağız”

Basın açıklamasının devamında ise Zengin, “Kuruma özveri ile hizmet veriyoruz, hizmeti aksatmıyoruz,performans düşürmüyoruz,az çalışmıyoruz,az üretmiyoruz, bizden istenen her hizmeti eksiksiz yerine getiriyoruz.O halde sorun nerede ? Bizler her ay borcum var, param yok, para gelmedi sözlerini duymaktan yorulduk. Köklü bir kurum olan üniversite hastanemiz çalışanının nöbet ücreti, teşvik ödemesi gibi emeğinin karşılığı olan her türlü ödemesini zamanında yatırmaktan primer sorumludur. Bunu özveri ile hizmet üreten çalışanına borçludur. Bizlerin her ay teşvik ve nöbet ücreti ödemelerimizdeki belirsiz tarihler veya yatacak mı? endişesi ile motivasyonumuz düşmüş bir şekilde kuruma hizmet vermemek için, her kalem ödememizi ayın 15’inde yatan maaş ödemesi gününde almak istiyoruz. Bizler hizmeti üretenleriz, ürettiğimiz hizmet kurumu borca sokan değil, kuruma gelir getiren hizmettir. Bu nedenle her ay paramız yok, ödeme yapamıyoruz, bakanlık para göndermedi sözlerini duymak istemiyoruz. Kurum yöneticilerimize sesleniyoruz , çalışanlarımızın emeğinin karşılığı olan ücret alacakları her ay bu şekilde belirsizlik içinde yatacak ve tarafımıza net bir tarih verilemeyecekse bizler sendikalar olarak çalışanlarımızın hakkı için üretimden gelen gücümüzü kullanarak her türlü eylem ve etkinlik ile hakkımızı arayacağız. Konunun sonuna kadar çözüm noktasında takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.