Sağlıkçılar alkış değil icraat bekliyor

Hemşireler Günü nedeni ile basın açıklamasında bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığını belirterek sağlık çalışanlarının alkış değil icraat beklediğini söyledi

HABER EKSPRES-Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeni ile yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Doğruyol, “Yine sorunlar yumağıyla karşıladığımız bir 12 mayıs hemşireler günü daha. Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını bazı basın yayın organlarımız aracılığıyla dile getirmeye çalışıyoruz. Bazılarını yerinde müdahale etmeye çalışıyoruz. Ancak mesafe almakta zorlanıyoruz. Milyonlarca vatandaşımız bayramda sevdikleriyle aileleriyle zaman geçirirlerken Sağlık Çalışanlarımız başta olmak üzere, emniyet mensuplarımız, basın yayın mensuplarımız, ulaşım hizmetleri, gibi bazı meslek guruplarımız çalışmak zorunda.

Yılın 365 günü 7/24 kesintisiz hizmet veren doktor, hemşire, teknisyen, ambulanslarda görev yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerimiz yani sağlık ordusu her bayramda olduğu gibi bu bayramda da görevde” dedi.

Sağlık hizmeti sunmak kutsaldır

​Covit-19 pandemisi döneminin en ağır yükünü çeken meslek guruplarının başında hemşirelerin geldiğini belirten Doğruyol, “Kendi canlarıyla sevdikleriyle sınanan, pandemi servislerinde covitli hastalarla sürekli aynı ortamda olan, hastaların her türlü bakımıyla ilgilenen hemşirelerimiz. Ne yazık ki, pandemi döneminde bile kurum içinde en fazla adaletsizliğe, haksızlığa uğrayanlar, tüm memurlar esnek mesai yaparken, esnek mesai çalıştırılmayanlar, diğer memurların mesaileri günlük beş saate indirilmişken sekiz saat mesai yapanlar ve bu saydıklarımın hiçbir karşılığını alamayanlar yine hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Siz dini bayramlarda, milli bayramlarda bir hastanenin kapısına kilit vurulduğunu, ambulansların çalışmadığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Sağlık hizmeti sunmak kutsaldır. İnsana hizmet kutsaldır. Bir insanın hayatını kurtarmanın, hayatı kurtulan kişinin, ya da evladını kurtardığınız bir annenin babanın gözündeki pırıltının karşılığı bu dünyada hiçbir şey olamaz. Pek Çoğumuz doğarken sağlık çalışanlarımızın elinde. Ölürken de sağlık çalışanlarımızın elinde ölüyor. Ya da ölecek” diye konuştu.

Sağlıkçılar alkış değil icraat bekliyor

​Sağlık çalışanlarının maaşlarını giderek eridiğini ifade eden Doğruyol, “Yaklaşık yirmi yıl önceki maaşa göre yüzde 50 eriyen maaşlar, sözde olup, özde olmayan, ne olduğu belli olmayan hakkaniyetten uzak adaletsiz bir ek ödeme sistemi, seçim meydanlarında söz verilip yerine getirilmeyen 3600 ek gösterge, kadrosu verilmeyen, sözleşmeli, vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının sıkıntıları bir türlü çözülmüyor. Aksine artıyor. Sağlık çalışanları bitti. Tükendi. Sağlık çalışanları alkış değil, icraat bekliyor. Sağlıkta şiddet yasasını bekliyor. Maaşlarının 2002 seviyesine gelebilmesi için en az yüzde 50 zam istiyor” şeklinde konuştu.

Dertlerimizi anlatmaya çalışıyoruz anlayan yok

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Biliyormusunuz? 10-11-12 Mayıs tarihlerinde tüm memurlara verilen idari izin, o tarihlerde görevde olan sağlık çalışanlarına verilmiyor. İdari izin günlerinde elbette nöbette olan memurlara izin verilmesini beklemiyoruz. Ancak, çalışılan günlerin karşılığı olan ücret, ya da izin o tarihlerde görev yapan sağlık çalışanlarına verilmelidir. Verilmiyor. Neden? Çünkü bu konuda bir düzenleme yok.

​Dertlerimizi anlatmaya çalışıyoruz anlayan yok. Çözüm arıyoruz çözüm bulan yok. Tüm sıkıntılarımıza rağmen, Heşirelerimizin 12 Mayıs hemşireler gününü, sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin ramazan bayramını kutlarız.”