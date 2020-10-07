Sağlıkçılar için anıt yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'nın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anıt yapılması yönündeki talebine olumlu yanıt verdi

İzmir Tabip Odası'nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Yaşanan acıları, özveriyle yapılan çalışmaları simgeleyen bir anıtın inşa edilerek, gelecek kuşaklara salgında nasıl mücadele verildiğini anlatmak önemli” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı'yı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Lütfi Çamlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yaşamlarını hiçe sayarak çalışan sağlık emekçileri için bir anıt ve park yapılması yönündeki taleplerini şöyle dile getirdi: “Pandemi süresince sağlık personeli özverili şekilde çalıştı. Yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti üretmeye çalışan sağlık çalışanlarına yönelik bir park yapılmasını istiyoruz. Yine süreci anlatan, çekilen acıları, kaybedilen sağlık çalışanları ile vatandaşlarımızı anlatan bir anıt yapılması yönünde talebimiz var. Sağlıkçıların hatırasına uygun bir düzenlemenin hayata geçmesini diliyoruz.” Böyle bir çalışmanın yapılm ası halinde, bunun sağlık çalışanlarına da moral olacağını ifade eden Lütfi Çamlı, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Mücadeleyi anlatmak önemli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da bir çok sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, “Sizler büyük özveri ile mesleğinizi yapıyorsunuz. Bir çok sağlıkçı bu süreçte evlerine gitmedi, ailelerinden uzak kaldı. Bunu da çevresindeki insanları korumak adına yaptılar. Gönüllü olarak kendilerini izole ettiler. Biz de sizin için elimizden geleni yaparız” dedi. Tabip Odası'nın önerisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Özuslu, “Böyle bir anıtın yapılıp gelecek kuşaklara böyle bir salgında nasıl mücadele verildiğini anlatmak önemli. Sağlık çalışanlarının hangi acıları yaşadığını, nasıl fedakarlıklar yaptıklarını anlatmamız gerekiyor. Bu çalışma toplum sağlığı için yaptıklarınızı ortaya koy ma adına çok anlamlı olacak. Başkanımızın bu konuda açık bir iradesi var” diye konuştu.

Destek gördük

Yeniden söz alan Çamlı ise “Bizler bu süreçte kişisel koruyucu ekipmanlardan maske, siperlik gibi malzemelere büyük zorluklarla ulaştık. Yerel yönetimler özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ve ilçe belediyelerinden bu konuda önemli destek gördük. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen ulaşım, otopark hizmeti ile barınma ihtiyacının karşılanması da bizler için çok anlamlı oldu” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Mustafa Özuslu, Lütfi Çamlı'ya sağlık personelinin çalışmalarından dolayı plaket verdi.