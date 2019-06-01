Sağlıkçılar iftar yemeğinde buluştu

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube tarafından organize edilen iftar yemeğinde sağlık çalışanları bir araya geldi.

İftar programına İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Nesim Tanglay, Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan ve yardımcıları, hastanelerin başhekimleri ve idarecileri katıldı. Semazen gösterisinin gerçekleştiği programda konuşan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Ramazan Ayı Birlik beraberlik ve dayanışmanın sembolüdür. Bu mübarek ramazan ayında bizlerle aynı soframızı paylasan ve bugün iftarımıza katılan tüm misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Kadim değerleriyle bağını koparan milletler vicdanını; fikriyatı olmayan milletler ise iddiasını kaybeder. Bizim medeniyet dilimizde şu sofranın adı ‘Halil İbrahim sofrası’dır. Bu sofraların çevresinde yüreklerimiz bütünleşiyor, paylaşılan her lokma ile vicdanlarımız arınıyor. Komşusu açken tok yatmak bize yasaklanmıştır. İşte biz böyle bir bilinçle, bu şuurla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu evrensel değerleri birey olarak, aile olarak, millet olarak yaşatmak, bizi biz kılan en değerli hasletlerimizdir. Bu birlik ve beraberlik ruhu, bu dayanışma şuuru, bizi yeniden kardeş, yeniden millet kılıyor. Rabbim uhuvvetimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu Mübarek Ramazan ayının, buradaki birliğin, beraberliğin daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. İftar programıza katılan tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Hız kesmeden

Sendikanın Türkiye genelinde çok yoğun bir program sürdürdüğünü ifade eden Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, Sağlık Sen’in, üyelerinin haklarını savunmak ve sağlık personelinin refah düzeyini yükseltmek için yaptığı çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğini açıkladı.