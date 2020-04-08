Sağlıkçılara özel servis

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personelinin isteği üzerine harekete geçti. İzmir Tabip Odası yönetiminin talebini kabul eden Başkan Tunç Soyer'in talimatı üzerine hareket geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, servis güzergâhları için üç yeni hat planlaması yaptı, üç de otobüs tahsis etti. Sağlıkçıların, hem daha kolay ve hızlı ulaşım sağlaması hem de üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesi hedeflendi. “Sağlık Görevlileri İçindir” yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebilecek. Sürücüler ve sağlık personeli arasında WhatsApp bağlantısının da sağlandığı araçlar, her gün 7.30 ve 16.30'da karşılıklı servis yapacak. Servis otobüsleri, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka'dan hareket edecek.

Gaziemir servis güzergâhı

Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek servis aracı; 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Önder Caddesi, Akçay Caddesi, Yeşillik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Caddesi, Mızraklı Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F.Altay Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi güzergâhını takip edecek.

Güzelbahçe servis güzergâhı

Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek servis otobüsü; 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, F.Altay Meydanı, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mızraklı Caddesi, Ordu Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek.

Karşıyaka servis güzergâhı

Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki Mc Donalds'ın önünden kalkacak servis otobüsü; Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, 2038 Sokak, Caher Dudayev Bulvarı, Nazım Hikmet Ran Bulvarı, 8229/1 Sokak ve 8780/1 Sokak güzergâhını takip ederek Çiğli Eğitim Bölge Hastanesi'ne ulaşacak.