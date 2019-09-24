Sağlıklı besin için sağlıklı tohum şart

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumda, sağlıklı tohumun önemi anlatıldı. Üniversitenin sağlıklı tohumun gelecek kuşaklara aktarılması için bilimsel çalışmalar yapılacağı vurgulandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Anadolu'da Tohum Bilimi ve Arkeobotanik Araştırmalar" sempozyumu düzenlendi. Sağlıklı besin için tohumun öneminin anlatıldığı sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak tohumun öneminin bilincindeyiz ve bilimsel çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz" diye konuştu.

EÜ Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma; Rektör Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Hülya İlbi ile yurt dışından ve yurt içinden alanında uzman akademisyenler katıldı.Konuşmasında sağlıklı besin için tohumun çok önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Hızla gelişen tohumculuk sektöründe ülkemizin de söz sahibi olması için devletimiz tarafından bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ege Üniversitesi olarak tohumun öneminin farkındayız ve bilimsel çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Özellikle Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimizde, akademisyenlerimiz ciddi bilimsel projelerin yürütücülüğünü yapıyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu çalışmalara desteğimiz artarak sürecek" diye konuştu.

Anadolu tohumun anayurdu

Prof. Dr. Hülya İlbi de, Anadolu'nun sahip olduğu verimli toprakları, biyoçeşitliliği, iklimsel özellikleri nedeniyle tarıma dayalı medeniyetlerin kurulduğu topraklar ve tarımın başlangıç noktası olduğunu vurguladı, şunları söyledi: "Anadolu topraklarında, tarımın insanlığın kültür tarihinde kilit bir rol oynadığı net bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu nedenle, kültür tarihinin önemli bir kısmının tarımsal üretimin etrafında şekillendiği söylenebilir. Anadolu'da tarımı yapılan çeşitli bitki türleri ve bunların geleneksel tüketim ve kullanım eski toplumların beslenme stratejileri ve teknolojilerinin göstergesi olmuştur.

Tohum bilimi ve teknolojisi alanındaki araştırmalarla yeni çeşitler geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut yerel çeşitlerin değerlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması mümkün hale gelmiştir. Ayrıca sürekli gelişen ve büyüyen AR-GE ile tohum kalitesini artırma, hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitler geliştirme ve çevre-insan sağlığına dost üretim tekniklerine dayalı pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Ancak, iklimsel değişimlere dayalı olarak ürün kayıplarının artması da diğer bir konudur. Bu noktada tohumculardan özellikle ıslahçılardan beklenti artmaktadır. Hem verimli hem de besin değeri yüksek yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve bunların sürdürülebilir şekilde üretilerek tarımsal ürerimde kullanımı zorunluluktur" dedi.İsrail, Avustralya, Almanya, İtalya, Avusturya, İspanya, İngiltere, Danimarka ve Kanada'dan toplam 25 yabancı katılımcı olmak üzere 90 araştırmacının yer aldığı sempozyum, yarın sona erecek.

