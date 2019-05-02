Sağlıklı okullar için imza attılar

Dokuz Eylül Üniversitesi, dezavantajlı bireyleri gönüllülük esasıyla destekleyen 'Sağlıklı Okullar, Aktif Nesiller Projesi'yle 3 kurumu bir araya getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile çocukların oyun oynayarak sağlık bilincinin ve sağlık bilgilerinin geliştirmesi hedefleniyor. İlk etapta 6 okuldaki yaklaşık 6 bin öğrenciye yönelik etkinliklerin düzenlenecek.

İzmir'de bulunan dezavantajlı okullarda öğrenimine devam eden ilk ve ortaokul öğrencilerinin sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 'Sağlıklı Okullar, Aktif Nesiller Projesi' hayata geçiyor. Çocukların sağlık bilincini ve sağlık bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, oyun oynayarak öğrenme ve görsel-işitsel öğrenme yöntemi uygulanacak. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilk etapta belirlenecek 6 okuldaki yaklaşık 6 bin öğrenciye yönelik etkinlikler düzenlenecek. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, okulların bahçelerine sağlık oyunları ve duvarlarına sağlıklı yaşam temalı grafik tasarımları resmedecek. Bu yolla, topluma sağlıklı hayat tarzının ve alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıklı beslenmenin ve fiziksel aktivitenin teşviki, temizlik ve hijyen konusunu teşviki, sağlıklı okul yaşam tarzının sağlanması ve sürdürülmesi, sağlık eğitimlerinin verilerek öğrencilerde sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Gönüllüyüz

Protokol imza töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dezavantajlı okullardaki öğrenci, öğretmen, personel ve ailelere yönelik yapılacak projenin bu yönüyle diğerlerinden daha özel olduğunu söyledi. Rektör Hotar, "Güzel Sanatlar Fakültemizin katkılarıyla dezavantajlı öğrencilerimizin olduğu, kaynaştırma eğitiminin olduğu veya gerçekten Güzel Sanatlar Fakültesinin estetik gözüyle dokunmasında fayda olan yapıların olduğu noktalarda, bu desteği verme konusunda gönüllülüğümüz var. Gönüllülüğümüzü bu protokol ile ortaya koymuş oluyoruz. Yine bu okullardaki öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi ve sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi noktasında sağlık müdürlüğümüzün büyük bir gönüllüğü var. Yine il milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin katkısıyla da bu okulların tespitinde konunun takibinde ve sonuçlandırılmasında ciddi bir katkısı ve gönüllülüğü olacaktır. Bu kapsamda yaklaşık 6 okul ilk etapta pilot olarak seçildi. 6 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Protokolümüzün özellikle gönüllü tarafların katılımıyla güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.