Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

İzmir'de sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak bir araya gelen 100'ü aşkın LÖSEV gönüllüsü, Gündoğdu Meydanı'ndan İnciraltı Kent Ormanı'na kadar pedal çevirdi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İzmir şubesi, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için bisiklet etkinliği düzenledi.

Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen LÖSEV gönüllüleri, İnciraltı Kent Ormanı'na kadar pedal çevirdi. Gönüllüler İnciraltı'nda piknik yaptı, zumba etkinliği düzenledi.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler görevlisi Deniz Elmalı, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz her baharı sağlıklı yaşamın öneminin, kanserin artık önlenebilen, önüne geçilebilen bir hastalık olduğu vurgusu yaparak tüm gönüllülerimizle, bağışçılarımızla, ailelerimizle bir araya gelerek karşılıyoruz. 2 senedir bunu hem gönüllü fayda toplulukları dediğimiz üniversite kulüplerimizin desteğiyle, hem de diğer tüm gönüllülerimizin desteğiyle bisiklet etkinliğine dönüştürdük.

20. yılımızda sağlıklı yaşamı çocuklarımız için pedal çevirerek geçtiğimiz sene kutladık. Bu sene 21. yılımızı yine aynı şekilde sağlıklı yaşamın önemini vurgusunu yaparak tüm gönüllülerimizle daha fazla çocuğumuza ulaşmak ve yardımlarımızı iletebilmek için bir farkındalık çalışması düzenliyoruz. Buradan başlayacağız, İnciraltı Kent Ormanı'na kadar tüm gönüllülerimizle pedal çevireceğiz. 100'ü aşkın gönüllümüz katıldı. LÖSEV'in 20 yıldır bu seviyeye gelebilmesinin sebebi karşılıksız bize destek veren gönüllülerimiz, bağışçılarımız."