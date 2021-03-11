BENCİLLİK BOŞANMA SEBEBİ
BENCİLLİK BOŞANMA SEBEBİ
0
KRALİÇE GERİ ADIM ATTI
KRALİÇE GERİ ADIM ATTI
0
USTAYA VEDA...
USTAYA VEDA...
0
İZMİR SANATÇILARLA EL ELE
İZMİR SANATÇILARLA EL ELE
0

Sahte dolarla alışveriş yapmaya çalışınca yakalandılar

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir alışveriş merkezinde sahte dolar ve euro ile alışveriş yapmak isteyen 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında çok sayıda sahte dolar ve euro çıktığı öğrenildi

Sahte dolarla alışveriş yapmaya çalışınca yakalandılar
11 Mart 2021 Perşembe 08:54

Olay, Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki eletronik eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, 4 şüpheli mağazaya gelerek cep telefonu satın almak istedi. Şüphelilerin ödemeyi döviz ile yapacaklarını söylemesi üzerine, mağaza personeli durumlarından şüphe ettiği  2 kişiyi siparişlerinin hazırlandığını belirterek  oyalamaya başladı. Şüphelilerin verdikleri paraların sahte olduğunu fark eden personel, durumu polise bildirdi. Bu sırada, mağaza içerisinde bekleyen diğer 2 şüpheli mağazadan ayrıldı. 2 şüphelinin kasada işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri sırada, polis ekipleri mağazaya baskın düzenledi.  2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaza personeli şüphelilerin 4 kişi olduğunu ve diğer 2 şüphelinin mağazadan ayrıldığını söylemesi üzerine, polis ekipler AVM içerisinde arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mağazadan çıkan 2 şüphelinin, alışveriş merkezinin otoparkında  olduklarını  tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları aramada araç başında bulunan 2 kişi ile aracın içerisinde oturan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında yaklaşık 14 bin 300 euro ve bin 500 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan N.G., M.T. M.T., S.Ö., İ.Ö. ve U.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #sahte dolar #dolar
Önceki Haber
Sağlık çalışanları çok dertli
Sonraki Haber
Bakan Koca uyardı: Mutant virüs vakaları artıyor
İzmir Meclisi'nde 'antikor testi' tartışması
İzmir Meclisi'nde 'antikor testi' tartışması
0
Başkan Arda, AKP'li isme açtığı davayı kazandı
Başkan Arda, AKP'li isme açtığı davayı kazandı
0
Sağlık çalışanları çok dertli
Sağlık çalışanları çok dertli
0
İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan iki ayrı araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı
İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan iki ayrı araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı
0
İzmir'de kepçenin altında kalan işçi öldü!
İzmir'de kepçenin altında kalan işçi öldü!
0
Atanamayan öğretmenler 40 bin daha atama istiyor
Atanamayan öğretmenler 40 bin daha atama istiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.