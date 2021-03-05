Çiğli'de iddiaya göre sahte içki içen 16 yaşındaki genç komaya girdi

Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki E.B., dün gece saatlerinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptıkları sahte içkiyi içti. Arkadaşları ile bir süre zaman geçiren E.B., daha sonra yaptıkları alkolden yanına alarak evine gitti. E.B. evine girdiği sırada ise fenalaşarak yere yığıldı.

Olayı gören E.B'nin yakınları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, gencin alkol komasına girdiğini tespit etti. E.B. ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.B.'nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı. Ayrıca, E.B.'nin birlikte alkol içtiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.