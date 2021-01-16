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Sahte içki yine can aldı

Sahte içki can almaya devam ediyor. İzmir'de sahte içki içen 2 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki yine can aldı
16 Ocak 2021 Cumartesi 15:09

İçkideki yüksek vergiler vatandaşı sahte içkiye yönlendiriyor. Sahte içki de ölümlere neden oluyor.

Son ölümler ise İzmir'de yaşandı. Alınan bilgiye göre yılbaşı akşamı evinde içki içen Nihat K., mide bulantısı ve görme kaybı yaşamaya başladı. Bunun üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nihat K., bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan evinde dün içki içtiği öğrenilen Ergün İ. de görme kaybı ve mide bulantısı yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak Ergün İ., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitirdi.

Sahte içkiden ölen iki kişinin cansız bedeni de otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir sahte içki ölüm #sahte içki #sahte içki ölüm
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