Sahte içkileri su gibi satıyorlardı

İzmir'deki bir depoya yapılan baskında, 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Konak'taki bir depoda sahte içki üretilerek satıldığını bilgisini aldı. Dün sabah harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı. Yapılan kontrolde, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Operasyonda Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





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