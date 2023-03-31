Şair-Yazar Aydın Şimşek Bornovalılar ile buluştu

Bornova Belediyesi, 59. Kütüphane Haftası çerçevesinde Şair-Yazar Aydın Şimşek'i Bornovalılar ile buluşturdu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi işbirliği ile gerçekleşen 'Yazma, Yaratma ve Okuma Cesareti'' adlı söyleşi Bornovalılar'dan yoğun ilgi gördü. ADD üyelerinin hazırladığı gösterilerin de yer aldığı etkinlikte şiir dinletisi ilgiyle dinlendi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan söyleşide yazarların yaşam öykülerinin yapıtları olduğunu dile getiren Aydın Şimşek, "Onları tanımak dostluk bağlarını ve ilişkilerini zenginleştirir. Ama bize göre asıl olan onları yapıtlarıyla bütünleştirmektir. Yazarla yapıt arasındaki ilişkide okurların yazara değil, yapıta yönelmesi önemlidir"dedi. Günümüzde kültür hayatının çölleştiği bir dönemden geçildiğini de belirten Yazar Şimşek, "Bir toplumun kültür hayatı çölleştikçe geleceğinden bahsetmek giderek zorlaşır. Bu nedenle Bornova Belediyesi ve ADD'ye kültür adına bir ivme kazandırdıkları için teşekkür ederim"dedi. Şimşek, "Yazma, Yaratma ve Okuma Cesareti'' adlı kitabından da bahsetti. ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç da etkinlikte Kütüphaneler Haftası'nın tarihini anlatarak Bornova Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti.

Bu sene 59'uncusu kutlanan Kütüphaneler Haftası'nın önemli bir hafta olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İçinde bulunduğumuz dijital çağda özellikle çocukları okumaya teşvik etmek ve kitap sevgisi aşılamak çok önemli. Biz de bu amaçla çeşitli etkinlikler hayata geçiriyoruz. Belediyemiz bünyesinde Bornova'nın farklı noktalarında 8 kitaplığımız bulunuyor. Bu kitaplıklar sayesinde okumaya teşvik ederken, öğrencilerimize de ders çalışabilecekleri ortam yaratıyoruz" dedi.