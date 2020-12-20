Sakin Şehir yolundayız

Başkan Tunç Soyer'in İzmir'i dünyanın ilk Cittaslow Metropol yapma hedefine Uluslararası Cittaslow Birliği'nden tam destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "Cittaslow Destekçisi" unvanı verilirken, organizasyon süreci de resmi olarak başladı. Soyer, ilk Sakin Büyükşehir olmak için yola çıktıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti

Aynı zamanda Cittaslow Birliği Genel Başkan Yardımcısı da olan Başkan Soyer, dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya aday kent İzmir'de yaptıkları çalışmaları anlattı; önümüzdeki süreçte atacakları adımları paylaştı. Soyer, “Belediye’de çalışmaları koordine eden bir ofis kurduk ve İzmir’de ilk Cittaslow Metropol modelini kurmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

30 ülkeden 268 üye

“Cittaslow Metropol” kavramının ilkeleri “topluluk ve dayanışma”, “iyi yönetim”, “kentsel eko sistem”, “insan odaklı ekonomi”, “herkes için gıda” ve “eko-hareketlilik” olarak sıralanıyor. Cittaslow ağının 30 ülkeden 268 üyesi bulunuyor. Cittaslow felsefesi kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak sakinleri için daha kolay, daha mutlu bir yaşam oluşturulması hedefine dayanıyor.