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Saldırgan üç gün önce HDP binasına gitmiş ve...

İzmir'de HDP binasına saldırıp Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in üç gün önce parti binasına girerek görevliye “Ben komünistim, aranıza katılmak istiyorum. Burası çok kalabalık oluyor mu?” dediği öğrenildi

Saldırgan üç gün önce HDP binasına gitmiş ve...
19 Haziran 2021 Cumartesi 11:25

İzmir’de HDP binasını basarak içeride bulunan 25 yaşındaki Deniz Poyraz’ı katleden sağlık çalışanı Onur Gencer (27), polis sorgusunun ardından savcılık tarafından tutuklandı. Saldırıdan 24 saat sonra tutuklanan Gencer ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gencer’in olaydan üç gün önce parti binasına uğrayarak kendini komünist düşünceye sahip biri gibi gösterip, sohbet ederek gözlem yaptığı belirlendi.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından ifadesi alınan Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının olay anında giydiği kıyafeti de Emniyet’te değiştirdiği, adliyeye giderken kısa şort ve terlik giydiği gözlendi.

Soruşturmada katil zanlısı Onur Gencer’in binaya girerken elinde bulundurduğu çantada, iki adet bıçak ve 200 TL para olduğu öğrenildi. Gencer’in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm. tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

"SABAH 9-10 KİŞİ OLUYOR"


Katliamdan üç gün önce HDP il binasına giren Gencer’in içeri girdikten sonra bir parti görevlisine “Ben komünistim. Aranıza katılmak istiyorum. Buraya gelip gidebilir miyim. Saz kursu veriyor musunuz” diye sorduğu, görevlinin ise “burada saz kursu verilmiyor” cevabını verdiği öğrenildi. Binanın çıkışında görevli ile karşılaşan Gencer, “Burası çok kalabalık oluyor mu” diyerek sorduğu görevlinin ise “Sabah 9-10 kişi oluyor” yönünde cevap verdiği belirlendi. (Cumhuriyet)

Etiketler; #izmir #hdp saldırı #deniz poyraz #onur gencer
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