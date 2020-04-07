Salgına karşı ortak akıl

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu haftaki koordinasyon toplantısına sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendika sözcüleri de katıldı. Tunç Soyer “Bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu kamunun, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalarla el ele vermesidir” dedi

Kriz belediyeciliğine geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi ortak akılla yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleye sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikaları da dahil etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, üst düzey bürokratlar, genel müdürler ve başkan danışmanlarının internet üzerinden yaptığı haftalık koordinasyon toplantısına İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ve İzmir Dayanışma Gönüllüleri Başkanı Ali Süha Sabuktay da katıldı. Koronavirüs krizi sürecinde belediyenin ve sivil toplum örgütlerinin üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar konusunda görüşlerini belirten katılımcılar somut işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Birlikte aşacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu kamunun, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalarla el ele vermesidir” dedi. Toplantıda konuşan Tunç Soyer, İzmir’de salgınla mücadele için demokratik zeminlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak “Bunun hem İzmir’e faydasının çok büyük olacağına, hem de Türkiye’ye örnek olacağına inanıyoruz” dedi. Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Yaptığımız her şey aslında bu amaca yönelik olarak tecelli ediyor. Bütün arzumuz demokratik bir mücadele yöntemiyle; şeffaf, hesap verilebilir, dayanışmacı, katılımcı ve adil bir yönetim biçimiyle bu salgının tahribatını azaltmak. O nedenle bugün sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika temsilcileriyle bir araya geldik. Bu bir ilk adım. Bundan sonra bu krizle nasıl başa çıkarırız, nasıl birbirimizi dinleriz, nasıl daha kalıcı tedbirler hayata geçiririz ve nasıl bu krizden daha az insanın etkilenmesini mümkün kılarız diye birlikte düşüneceğiz. n Tarık Bilgin

Toplu ulaşımda ücretsiz maske

İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs, metro, tramvay ve gemi yolcularına aktarma merkezlerinde, istasyonlarda, duraklarda ve iskelelerde ücretsiz maske dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında, yurt genelinde kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine maske seferberliği başlattı. Büyükşehir aktarma merkezlerinde, metro istasyonlarında, tramvay duraklarında ve vapur iskelelerinde maskesi olmayan yolculara ücretsiz maske dağıtıyor.

Maskesiz dolaşmayın

Görevliler, vatandaşlara, toplu ulaşım araçlarına kesinlikle maskesiz binilemeyeceği, kamusal alanlarda da maskesiz dolaşılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Nisan Cuma akşamından itibaren toplu ulaşımda başlayan maske dağıtımı haftanın ilk günü 100 bine ulaştı. Yeşil Koltuk uygulaması kapsamında, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmıyor.

Nakit desteği başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınının derinleştirdiği ekonomik krizden etkilenen ailelere verdiği destek kapsamında, ilk gün 15 bin 576 ailenin hesabına 400’er lira yatırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önerdiği, ekonomik krizden etkilenen aileler için nakit para desteği hayata geçirildi. Haftanın ilk günü bu destek kapsamında 15 bin 576 kişinin banka hesaplarına 400’er lira yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 40 bin aileye, dayanışma kampanyası çerçevesinde ayrıca gıda kolisini de gönderildiğini, böylece bu ailelere 700-800 liralık destek sağlanacağını belirtti. 10 gün içinde 400 liralık nakit desteğinden 40 bin aile yararlanmış olacak.