Salyangoz gibi iz bırakmak istiyoruz

Başkanı Soyer, 'Büyükşehir Başkanı olarak nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?' sorusuna, 'Sakin Şehir' logosunun sembolü salyangozu örnek vererek, 'Ben salyangoz olmak istiyorum. Dünyanın ritmiyle uyumlu, dünyayla iyi ilişkiler kuran, sahip olduğu güzellikleri, kültürünü iyi koruyan ve iz bırakan' dedi.

Radyo Pause'dan Mustafa Karslıoğlu nun sunumu ile katıldığı programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 'Büyükşehir Başkanı olarak nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?' sorusuna, 'Sakin Şehir' logosunun sembolü salyangozu örnek gösterdi. Soyer, "Ben salyangoz olmak istiyorum. Dünyanın ritmiyle uyumlu, dünyayla iyi ilişkiler kuran, sahip olduğu güzellikleri, kültürünü iyi koruyan ve iz bırakan. Salyangoz kıymetlidir. 50 yıl sonra bıraktığımız iz hala durursa ne mutlu bize" dedi.

13 altgeçit



İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer, altgeçitlere büyük önem verdiğini belirterek, "En az 13 altgeçit yapacağız. İlki Alsancak Garı'nın orada. Hocazade Cami'inden başlayıp Havagazı Fabrikası'na kadar olacak. Üstü kent meydanına dönecek. 13 altgeçit ihalesi hazırlığı sürüyor. Çiğli Tramvayı eksikler tamam. Finansmanı, projesi hazır. Onaya kaldı. Buca Metrosu ile ilgili Cumhurbaşkanı'ndan onay geldi. İhalesini yapacağız 2020 içinde. Görev süremizde o metroya binmeyi hayal ediyoruz. Körfez'de yeni iskeleler yapacağız. Sefer sayısı artacak. 2 feribot alacağız" dedi.

Bisiklet yaygınlaşacak

Bisiklet tutkunu olan Başkan Soyer, "Bisikleti çok seviyorum. Hem ulaşım aracı olarak hem spor olarak. Temiz kolay sessiz. Bir yandan spor yapmamıza imkan veriyor. Gelişmiş ülkelerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bizim ne eksiğimiz var. İzmir dümdüz bir şehir. Yoğun kullanılması lazım. Biz kullandıkça bu kültür yayılacak. İnsanlar daha da sevecek. Takım elbisesiyle de binebilir. BİSİM'i yayacağız. Otobüslere bisikleti koyma aparatları koyuyoruz. İzmir'in Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na katılan ilk kent oldu Türkiye'den" diye konuştu.

Koruma sağlıyoruz

Başkan Soyer, kadın üretici pazarlarını çoğaltacaklarını belirterek, "Sadece alışveriş yapılan yerler değil. Arkada bir hikaye ve omurga var. Küçük üreticiyi desteklersen onun ürettiğinden hayatını kazanmasını mümkün kılarsak üreticiyi tüketiciyi korumuş oluruz. Çok faydası var bu pazarların. Bir kural var. Sadece kendi ürettiğini satmasına izin veriyoruz. Dışarıdan mal alıp getirilip satılmıyor. İster tarlasında ister atölyesinde ister mutfağında üretsin vergisiz işgaliyesiz satmasına izin veriyoruz. Bu hikaye küçük üreticinin kadının ürettiğini satmasını mümkün kılan bir hikaye. Tüketici de sağlıklı ürünlere ulaşıyor. Bereketli topraklar bereketini kaybetmedi. Biz saman gübre ithal ediyorsak bu topraklar bereketini yitirdi diye değil yanlış politikalarla toprakla küstü diye üretici bu noktadayız" dedi.

Kentsel dönüşüme Dünya Bankası desteği

İzmir Büyükşehir'in dönüşümle ilgili bir şey yapmadığına dair kanaatı yıkacaklarını belirten Başkan Soyer, "Büyükşehir önemli hazırlıklar yapmış, projeler çizmiş, düzenlemiş. Her şey hazır ama ülkedeki ekonomik krize toslamış. Yapım işlerinin durduğu inşaatların yarım bırakıldığı bir dönem. Müteahhitler kriz nedeniyle girmiyor. Biz de bunu aşmak için İspanya'da dünya bankası ile toplantı yaptık. Dünya Bankası kentsel dönüşüme ciddi destek verecek. Güzel şeyle olacak" dedi.