Sanal maratonu 530 atlet tamamladı

Uluslararası Maratonİzmir'in ikincisi 11 Nisan Pazar günü tarihi dereceyle geride kalırken, sanal maraton heyecanı da sona erdi. Platforma www.bizkosariz.org üzerinden kayıt olup uygulamayı akıllı cihazları ile eşleştiren bin 815 katılımcı, Maratonİzmir’i sanal ortamda koştu. 530 sporcu finişe ulaşırken toplam 5 bin 420 kilometre mesafe kat edildi

Bu yıl ikinci kez yapılan Maraton İzmir organizasyonu kapsamında fiziksel koşuya katılamayan sporcular için Türkiye’nin ilk sanal koşu platformu yaşama geçirildi. Maratonİzmir Sanal 2021’de koşucular, canlı sıralamalar sayesinde koşularını tamamladıkları anda derecelerini görme fırsatı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı antrenörlerinin de yer aldığı sekiz kişilik hakem ekibiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda 42 kilometrede 02.42.39 ile Kürşat Şahin ilk sırada yer aldı. 2.46.08’lik derecesiyle Erkan Öz ikinci, 3.01.03 ile Mehmet Çiçek üçüncü oldu.

10 kilometrede ise 33.24’lük derece elde eden Ali Şimşek birinci oldu. Mehmet Çiçek 35.06 ile Serdar Anlaş 35.14 ile üçüncü sırayı elde etti. 5 kilometrelik sanal koşuda 17.01’lik derecesiyle ilk sırayı alan Ahmet Çiçek’i, 17.02 ile Tuncay Runner, 17.06 ile Mehmet Çiçek izledi. 42 ve 10 kilometrelik sanal koşularda sıralamaya giren ilk 100 ve 5 kilometrede sıralamaya giren ilk 50 kişi ödül olarak Maratonİzmir forması ve madalya kazandı.