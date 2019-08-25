Sanat, Pagos'a taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale'nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için şimdi de ücretsiz Pagos Sanat Günleri'ni başlatıyor.

Pagos Üretici Pazarı'nın yanı sıra bölgede kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlemeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece Kadifakele'yi yeniden cazibe merkezi haline getirecek. Yarın başlayacak Pagos Sanat Günleri birbirinden değerli oyun, film gösterimi ve şarkılarla tüm İzmirlileri tarihin en güzel noktasında buluşturacak. Altı hafta boyunca Kadifekale'de sürecek program 1 Ekim'de son bulacak. Ücretsiz gerçekleşecek konserler saat 20.00'de başlayacak.

Yoğun program

İzmir'in en güzel manzaralarından birine sahip Kadifekale'de gerçekleşecek sanat günlerinin programı da açıklandı. Alternatif rock türünde müzik yapan Pinhani konseri 27 Ağustos'ta; Altan Erkekli'nin kendi yaşam hikayelerini anlatacağı ve Veysel Diker'in de orkestrası ile eşlik edeceği 'Şifa Niyetine' tiyatro oyunu 3 Eylül'de; Erkan Koçak Köstendil, Ali Atay ve İsmail Hacıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen 'Türk İşi Dondurma' filmi 10 Eylül'de; Rock müziğin eskimeyen isimlerinden Feridun Düzağaç konseri 17 Eylül'de; Bülent Emrah Parlak'ın oynadığı kahkaha dolu tiyatro oyunu 'Bülent Beyin Hikayesi' 24 Eylül'de; halk müziği ve protest müziğin önemli isimlerinden İlkay Akkaya'nın konseri ise 1 Ekim'de İzmirliler ile buluşacak.