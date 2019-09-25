Sanat trafoda

Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak ve sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, ilçe genelindeki trafoları sanat eserine dönüştürdü.

Bir ayda 5 trafo boyanarak modern görünüme kavuşturuldu. Kentin farklı noktalarındaki görüntü kirliliklerini ortadan kaldırmak ve sanatı sokağa taşımak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını ve boş duvarları sanatla buluşturdu. Son bir ayda 5 trafo sanat eserine dönüştürüldü.

Sıra kaldırımlarda

Tespit edilen noktalar; mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyandı. Trafo boyamaları ile birlikte mahalle aralarında kalan duvar ve bordür boyamalarının da devam edeceği belirtildi.Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratmaya çalıştıklarını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Bir nebze tebessüm sağlamak ve sanatı sokağa taşımak için kötü görünümlü trafolarımızı sanat eserine dönüştürdük. Sanatın farklı yönlerini sokakla buluşturuyoruz. Yurttaşlarımızın da bu eserlere sahip çıkacaklarından, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarından son derece eminim" dedi.