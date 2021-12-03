Sandal'dan trafo merkez için yeni öneri

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe gündeminde tartışmalara konu olan ‘Trafo Merkezi’ ile ilgili kamuya ait yeni bir arazi tespit ettiklerini ve öneriyi resmi olarak TEİAŞ’a ilettiklerini söyledi. Başkan Sandal “Yine Adalet Mahallesi’nde, trafo merkezinin tüm taleplerini karşılayabilecek teknik özelliklerde bir arazi tespit ettik. Kamuya ait ve sorunsuz bir nokta. Önerimizi ilgili kurumla paylaştık. Sorunun bu kez net olarak çözüleceğini umuyoruz” dedi.

Bayraklı Adalet Mahallesi’nde yapılmak istenen ve gelen tepkiler üzerine inşaatı durdurulan Trafo Merkezi ile ilgili tartışmalar sürerken, Bayraklı Belediyesi’nden yeni bir hamle geldi. Belediyenin teknik birimleri, yine Adalet Mahallesi’nde, Trafo Merkezi olabilme özelliklerine sahip ve kamuya ait olan yeni bir yer tespit etti. 2710 Ada ve 23 No’lu parselde bulunan arazinin, trafo merkezi ihtiyacını giderebilecek nitelikte olduğu bilgisi verildi. Söz konusu bilgi resmi olarak da TEİAŞ’a önerildi. Belediyeden ilgili kuruma gönderilen öneri metninde, arazinin uygunluğunun tespiti için gerekli teknik çalışmanın yapılması istendi.

“SORUNSUZ VE NİTELİKLİ BİR KAMU ARAZİSİ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İlçe gündemini fazlaca meşgul eden Trafo Merkezi sorununu çözmekte kararlıyız. Kanunen yeni yer bulma zorunluluğumuz olmamasına rağmen, daha önce iki arazimizi önerdik ancak çeşitli sebeplerle kabul görmedi! Teknik birimlerimiz yeni bir yer tespit etti. Kamuya ait bir arazi ve tüm teknik özellikleri taşıyor. Önerimizi TEİAŞ’a sunduk, incelemelerini istedik. Sayın milletvekillerinin de sağduyu ve yapıcı bir yaklaşımla, bu arazinin TEİAŞ’a tahsisi için çaba sarf etmesini bekliyoruz” dedi.

“YANLIŞI DEVAM ETTİRMEYECEĞİZ”

Başkan Serdar Sandal; AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır’ın, Adalet Mahallesi’ndeki trafo merkezi tartışmaları ile ilgili olarak “TEİAŞ’a satışı yapılan arsaya 8 katlı trafo merkezi plan tadilatını yaptıklarında halkın sağlığını neden düşünmediler” söylemine de yanıt verdi. Başkan Sandal “Sayın vekilin bahsettiği planlar bizim dönemimizde yapılmamıştır. Biz o dönem yapılan yanlışı devam ettirmeme konusunda kararlıyız. Trafo Merkezi’nin mevcut yerinde yapılmaması için kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz” dedi.