Sandal, en güzel yere dikti

11 milyon fidan kampanyasına destek veren Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, ilkokula gitti, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Bununla da yetinmeyen Belediye ekipleri okul bahçesini yeşillendirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve öğrencilerle birlikte Kuyumcu Abdullah Altınçubuk İlkokulu'nda bahçe düzenlemesi yaptı, fidan dikti. Mahalle ziyaretleri kapsamında önceki haftalarda okul yönetimine söz veren Başkan Sandal, bu sözünü de yerine getirmiş oldu.

Yemyeşil oldu

Okul Müdürü Gülşah Çöker, öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçesinde karşılanan Başkan Sandal, önceki süreçte yıkılarak, yenilenen okulun bahçesinde yapılan çalışmalara katıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alanı yeşillendirdi, bahçeye ağaçlar dikti, güvenlik çitleri çekti ve hobi bahçeleri oluşturdu. Başkan Sandal da öğrencilerle birlikte ağaç dikti, hobi bahçelerine maydanoz, dereotu ve taze soğan tohumu ekti. Tamamen boş olan bahçe çalışma sonrası yemyeşil bir hale getirilerek, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Sözümüzü tuttuk

Eğitim alanlarının bakım, onarım ve tadilatlarını ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde yapmaya devam edeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Soğukkuyu Mahallesi ziyaretimizde Kuyumcu Abdullah Altınçubuk İlkokulumuza da gelmiştik ve bahçe düzenlemesi için bir söz vermiştik. Bugün de bu sözümüzü yerine getiriyoruz. İhtiyacı olan okullarımıza da imkanlarımız dahilinde desteklerimizi sürdüreceğiz. Diktiğimiz fidanlar öğrencilerimizle birlikte büyüyecekler, bize de mutluluğu kalacak" dedi.