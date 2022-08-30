Şanlı zaferin 100. yılı İzmir'de kutlandı

İzmir'de şanlı zaferin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Şanlı zaferin 100. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen resmi törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra siyasi partilerin İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, STK'ların başkanları ve İzmirliler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının eşliğinde göndere bayrağın çekilmesi ile başlayan tören Valilik Makamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in tebrikleri kabulüyle devam etti. Valilik Makamındaki tebriklerin ardından yeniden Cumhuriyet Meydanına gelen protokol üyelerinin katılımıyla kutlama ve geçit töreni gerçekleştirildi.

Bir varoluş mücadelesi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hava Savunma Üsteğmen Yusuf Eldemir yaptı. Üsteğmen Eldemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 100'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşandığını belirterek, "Asil Türk milleti kahraman ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı yüz yıl önce bugün kahramanlık dolu tarihiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz varlığına ve ruhuna kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu'nun ortaya koyduğu eşsiz bu zaferin her safhası tek tek düşünüldü. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence zulüm hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine olumsuz görünün üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolası ile aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak olarak belirlenmişti" dedi.

10 günde 500 kilometrelik mesafe

Türk Ordusunun kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümünü imha ve esir ettiğinin altını çizen Üsteğmen Eldemir, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Askeri açıdan bir önemli hususta günün şartlarında bir ordunun 10 günde 500 kilometrelik mesafeyi yaya olarak ve savaşarak kat etmesidir. 30 Ağustos'un gerçek anlam ve öneminin Büyük Zafer'in ikinci yıldönümünde Dumlupınar'ın Çal Tepesinde yapılan törende Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'in verdiği söylevde görüyorsunuz. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devletinin genç Türk Cumhuriyetinin temeli burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları bu semada oluşan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Harpler yalnızca karşı karşıya gelen iki ordunun karşılaşması değildir. Meydan muharebesi milletlerin bütün varlığı ile ahlakları, kültürleri kısaca bütün maddi ve manevi kudretleri ile çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanılan zaferi kutsal kılan unsur kaybedip kazanması değil çocuk yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk Ulusu bu meydanda ulu önderinin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli askeri ve siyasi sonuçları olmuştur. Ve bu sonuçların günümüze de yansıdığı görülmektedir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeri ile değil milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır."

Tören, 30 Ağustos Zaferi'nin şanına yakışır şekilde kahraman Türk Ordusunun ve Gazilerin geçit töreni ile sona erdi.