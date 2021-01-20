Şans eseri kurtuldu

İzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı
İzmir- Çeşme Çevre Yolu'nda kameralara yansıyan olay, geçen pazartesi günü yaşandı. Çeşme'den İzmir yönüne giden yolcu otobüsünün ön çamurluğundan kopan parça, sol şeritten hızla ilerleyen otomobilin önünden geçti. Otomobil sürücüsüne büyük korku yaşatan çamurluk, refüje çarpıp, yola düştü. Sürücü, olası kazadan şans eseri kurtulurken, çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı, otomobildeki araç kamerasınca görüntülendi.