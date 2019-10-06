Saray, emekçinin sırtından inmiyor

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, vergi ve SGK borcu olan işletmelere elektronik haciz uygulanmasını Meclis'e taşıdı. Bakan Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bakan, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Vergi ve SGK borcu olan yüz binlerce işletmeye elektronik haciz işlemi uygulanmaya başladı. Bu hafta içinde borcunu ödeyemeyen yaklaşık 2.5 milyon vergi mükellefi ile SGK borcunu ödeyemeyen 800 bin civarındaki şirket veya kişilere e-haciz giderken, toplam mükellef sayısının 3.3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı geçen Temmuz ayında gazetecilerle yaptığı bir toplantıda "Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir" diyerek borç yapılandırması konusunda umut vadetmişti. Bakan Albayrak, son yaptığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sunumunda borç yapılandırmasından bahsetmediği gibi, bu hafta çoğunluğunu esnafın oluşturduğu milyonlarca insana e-haciz geldi, banka hesapları bloke oldu. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Bir darbe daha

CHP'li Bakan, "Ekonominin belkemiğini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile esnafımızın büyük kısmı art arda gelen zamlarla, döviz kurundaki dalgalanmalarla ve yüksek enflasyonla mücadele ederken, ekonomik kriz karşısında ayakta kalmaya çalışırken saraydan bir darbe daha aldı. Bu hafta e-haciz uygulamasıyla milyonlarca vatandaşın banka hesapları bloke edildi. 'Birtakım' vakıflara vergi muafiyeti getiren, büyük şirketlerin vergi borcunu sıfırlayan saray, esnafın emekçinin sırtından inmiyor! Zar zor ayakta duran, günü anca kurtarabilen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve esnafımızı hızla iflasa sürükleyen bu uygulama derhal durdurulmalı, çaresiz bırakılan esnafımız için yapılandırma çalışmaları başlatılmalı" diye konuştu.

Albayrak'a sorular

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve esnafın bu krizden en çok etkilenen kesim olduğu gerçeğinden hareketle, art arda gelen e-hacizler sebebiyle çaresiz kalan esnafa e-haciz işlemi başlatmak yerine yapılandırma yolu açılacak mıdır? Geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamayla vergi borcuna yapılandırma konusuna adeta yeşil ışık yakarak esnafa umut vaat eden Bakanlık bu eğiliminden neden vazgeçmiştir? Ekonominin belkemiği olan küçük ve orta ölçekli esnafı iflastan korumak, varlıklarını sürdürebilmelerini sağlamak için Bakanlığınız hangi önlemleri alacaktır?

E-haciz nedir?

Elektronik haciz (e-haciz); devlete olan bir borçtan dolayı elektronik ortamda, maaş ya da banka hesabında bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığına haciz yapılması işlemidir. Vadesi geçmiş olan vergi alacakları için devlet, elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirebilir.