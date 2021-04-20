Sarısayın: Yüz yüze sınavlar iptal edilmeli!

Koronavirüs salgını sürecinde eğitim bilim kurulu kurulması gerektiğini belirten Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Başkanı ve BASK İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, eğitim ve öğretime ilişkin kalıcı kararlar alınması gerektiğini belirterek halen yüze yüze eğitime devam eden eğitimcilerin bir an önce aşılanması gerektiğini dile getirdi. Sarısayın, sınavların da iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı

FATİH ÖZKILINÇ- Kovid-19 vaka sayılarının giderek artması eğitim camiasını tedirgin ediyor. Kısmi kapanma uygulanması kapsamında ortaokullarda 8’inci sınıflar ile liselerin 12’nci sınıfları haricinde online eğitime geçildi ancak yüz yüze eğitime devam eden eğitimciler aşı önceliği istiyor. Vaka sayılarındaki artışlarla birlikte okullardaki durumların iç açıcı olmadığını belirten Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Başkanı ve BASK İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, “Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine aşı önceliği verildi ama son kararlarla ilkokullar kapatıldı. Ortaokulların 8’inci sınıflar ile liselerin 12’nci sınıflarında halen eğitim, öğretim devam ediyor. Bu sınıfların derslerine giren, asıl eğitim, öğretim yapanlar aşılanamadı. Bu nedenle öğretmenlerimiz okullara korkarak gidip geliyor. Korku ile eğitim bir arada olmaz. ‘Ya öğretmenleri biran evvel aşılayın ya da yüz yüze eğitime ara verin’ diyoruz. Şu anda öğretmenler olarak gerçekten endişeli bir bekleyiş içindeyiz. Aşı kapsamına alınan okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerin sınıfları kapatıldı. Şu anda eğitim ve öğretim yapan sınıfların öğretmenleri henüz aşı kapsamına alınmadı. Burada risk altında olan sadece öğretmenler değil okul idarecileri de risk altında. İdareciler sürekli okula gidip geliyor ama henüz aşı kapsamına alınmadı. Okullarda çalışan personelleri de aşılanamadı. Yüz yüze eğitimin yapıldığı 8’inci ve 12’nci sınıf öğretmenleri bir an evvel aşılanmalıdır. Yine bu kademelerde görev yapan rehber öğretmenler, memur, hizmetli ve idareciler de programa dahil edilmelidir. Çünkü aynı ortamda birlikte görev yapan çalışanların kapsam dışı bırakılması büyük bir eksiklik yanlıştır. Kısmi kapanma sürecinde tüm eğitim çalışanlarının aşılanması yüz yüze eğitime geçebilmemiz için önem arz etmektedir. Bu şartlar altında tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi şart” ifadelerini kullandı.

Kalıcı kararlar alınmalı

Eğitim, öğretimle ilgili sağlıklı kararlar alınması gerektiğini dile getiren Sarısayın, “Nasıl ki sağlık alanında sağlık bilim kurulu var, eğitim alanında da mutlaka eğitim bilim kurulu kurulmalı. Sendikalar, eğitim fakülteleri, sağlıkçılar gibi paydaşlar bu kurula dahil edilmeli. Eğitimle ilgili sınavlar, okulların açılması gibi hususlarda bu kurul karar vermeli. Mutlaka sağlıkta olduğu gibi eğitim bilim kurulu da kurulmalıdır. Eğitim bilim kurulu kurulursa günübirlik kararlar yerine ileriye yönelik kalıcı kararlar verilebilir” şeklinde konuştu.

Sınavlar iptal edilmeli

Kovid-19 vaka sayılarının arttığı bu dönemde yüz yüze sınavların da mutlaka iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Adnan Sarısayın, “Şu anda liselerde sınavlar 3 Mayıs sonrasına ertelendi. Bu tarihten itibaren yüz yüze yapılacak sınavların aşılama yapılmadan yapılması son derece tehlikeli olur. Çünkü; öğrencilerin okullarına gidiş gelişlerinde de sorun yaşanıyor. Toplu ulaşım araçları kullanılıyor, en çok bulaşın olduğu yerler; toplu taşım araçları. Bu durum vaka sayılarının daha da artmasına neden olur. Bu şartlar altında yapılacak olan yüz yüze sınavlar da iptal edilmeli” diye konuştu.