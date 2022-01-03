Sarnıç'a ulaşımı kolaylaştıracak adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçimden önce gündeme getirdiği kent trafiğine nefes aldıracak projeler bir bir hayata geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir Hava Eğitim Yolu'nda İZBAN hattı üzerindeki trafiğe kapalı hemzemin geçidin yerine yeni taşıt üst geçidi yapacak. Sarnıç Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğunu azaltacak üst geçit için 6 Ocak'ta ihaleye çıkılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim öncesi gündeme getirdiği kent trafiğine altın dokunuşlarla nefes aldıracak projeler tek tek hayata geçiriliyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamak için 32 noktada yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamlayan, 122 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve önemli alışveriş merkezlerinin ulaşım aksı üzerindeki Gaziemir’de ulaşımı rahatlatmak için kolları sıvadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapacağı taşıt üst geçidi ile Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturacak. Taşıt üst geçidi için 6 Ocak’ta ihaleye çıkılacak.

Yüksekliği 6,5 metre



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye göre Gaziemir’in Dokuz Eylül Mahallesi’nde yer alan Hava Eğitim Yolu üzerindeki trafiğe kapalı hemzemin geçit yerine taşıt üst geçidi yapılacak. Yaklaşım rampaları dahil 200 metre uzunluğunda olacak taşıt üst geçidi 6 köprü ayağı üzerinde inşa edilecek ve yüksekliği 6,5 metre olacak. Bağlantı yolları da yapılacak üst geçit bir geliş, bir gidiş olarak hizmet verecek. Geçidin tamamlanması ile birlikte Akçay Caddesi’nden İZBAN hattı üzerinden de Sarnıç bölgesine ulaşım sağlanacak. Sarnıç köprüsündeki trafik yoğunluğu azalacak ve sürücüler daha kısa sürede Sarnıç’a ulaşacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak inşaat 7 ayda bitecek.