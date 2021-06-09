Sarnıç'ta tapu krizi: 15 gün içinde arazileri almaları istendi!

Sarnıç’taki hazine arazilerinin satışı için Milli Emlak Müdürlüğü’nün belirlediği 1500 liralık metrekare fiyatını vatandaşlarla değerlendiren Başkan Halil Arda, “Yasa değişikliğiyle sorun çözülebilir. Rayiç bedellerin düşürülmesi için mücadelenin en önünde yer alacağım” dedi. Toplantıda imza kampanyası başlatılması ve toplanan imzaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi kararı alındı

Balkanlardan ve Anadolu’nun değişik illerinden anavatana göç eden vatandaşların yaşadığı Sarnıç’ta tapu sorunu 40 yılı aşkın süredir devam ediyor. Milli Emlak Müdürlüğü’nün aldığı son karara göre Fatih Mahallesi’ndeki hazine arazilerinin metrekare satış bedeli bin 500 lira olarak belirlendi. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından arsaların satışı için çıkarılan yüksek rayiç bedellerin çözümü için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yurttaşlarla bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz Derinsu, belediye meclis üyeleri ve bürokratların da yer aldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, yurttaşlara gönderilen tebligatlardaki rakamların çok yüksek olduğunu dile getirdi, “Vatandaşlarımıza gönderilen yazılar var. Size gönderilen tebligatlarda bu arazileri o belirlenen fiyatlarla üzerinde oturan sizler tarafından 15 gün içinde almanız isteniyor. Şunu bilmenizi istiyorum, 15 gün içerisinde bu arazileri almazsanız bu yerleri başkalarına satma şansları yok. Arazilerinizin üstüne ev yaptığınız ve yapı kayıt belgesi aldığınız için bu topraklar aslanlar gibi sizin. O parayı vermeseniz de sizden burayı kimse alamayacak. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu yazı yasal olarak size yazılmış bir yazı. Alamadınız diye hiçbir şey olmayacak” diye konuştu.

Çözümün adresi siyasi irade



Milli Emlak Müdürlüğü’nün belirlediği 1500 liralık metrekare fiyatlarının çok yüksek olduğunu, Sarnıç’ta yaşayanların bu paraları ödeyemeyeceğini ifade eden Başkan Arda, bu rakamların düşürülmesi için yasa değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

Sorumluluğun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunun altını çizen Başkan Arda, şunları söyledi:

“Peki 1500 liralık rakam düşecek mi? Orada sıkıntı var. Rayiç bedellerle ilgili sıkıntı var. Rayiç ne demek benzer durumlardaki satışı yapılan arsaların fiyatları. Daha önce 1500 liraya satılmış araziler olduğu için yasal olarak bu paranın altında satılamayacağını söylüyor devlet memurları, Milli Emlak müdürü. Onlar da haklı. Burada oluşmuş rayicin altında satamazlar. Ama bunun indirilmesi mümkün mü evet mümkün. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nasıl ki orman vasfını yitirmiş 2B arazileriyle ilgili de ‘yarı yarıya satılır’ diye karar çıkarmışsa Orman Bakanlığı arazilerini 400 liraya satıyorsa burayla ilgili bir karar çıkarabilir. Bu mümkün. Bunu yapacak olan ülkeyi yöneten siyasi irade. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çıkarılacak yasayla bu yapılabilir. Bundan sonraki mücadelemiz bu rayiç bedellerin düşürülmesi için bir yasa değişikliğinin yapılması için olmalı. Bu kalabalıklar ne kadar fazla olursa, bu pankartlar ne kadar fazla olursa, biz ne kadar sesimizi yükseltirsek bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Bu toplantıları devam ettirmemiz, bu durumu kabul etmememiz gerekiyor.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sarnıç’ta toplantılar yaparak yurttaşları bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Başkan Halil Arda, “Sarnıç’ta çok farklı statülerde araziler var. Bu arazilerin sorunu çözecek olan Bakanlık. O yüzden buraya Bakanlık temsilcilerinin gelmesi lazım. Bakanlık 38 parseli rezerv alanı ilan etmiş. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Buraları bakanlık satacak ve belediyeye pay vermeden parayı kendi kasasına alacak” dedi.

“Böyle çifte standart olmaz”

Başkan Arda, aynı bölgede Orman Bakanlığı’nın 400 liraya sattığı araziyi bir sokak ötede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bin 500 liraya sattığını, bunun çifte standart olduğunu vurguladı. Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerinin Sarnıç’taki 650’ye yakın taşınmazın evraklarını hazırlayarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim ettiğini de anımsattı. Bu yerlerin tapularının henüz belediyeye devredilmediğini, tapuların belediyeye devrinin yapılmasının ardından bu alanları hak sahiplerine satışını yapacaklarını belirterek, “2000 yılından önce yapılan yaklaşık 650 yapıyla ilgili 4706 sayılı yasa gereği Gaziemir Belediyesi tüm çalışmalarını yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletmiş durumda. Bu yasaya tabi olan evlerin tapularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziemir Belediyesi’ne devretmesi gerekiyor. Bize devredildikten sonra bu yerleri vatandaşa satacağız. Ancak bize devredilmiş bir şey yok. 650 tapunun bize devrini bekliyoruz. Bize devri yapıldıktan sonra satışını yapacağız ancak o parayı biz almayacağız. Bir yasa çıkarmışlar belediyeyi komisyoncu olarak belirlemişler. Yasaya göre satıştan Gaziemir Belediyesi yüzde 10 pay alacak burada yapacağı hizmetlerin karşılığında. Yol, kanalizasyon yapılmış, su gelmiş. Ben o satışlardan bize gelecek payı istemiyorum. Yeter ki sizden az para alsınlar” dedi.

Toplantıda, bir dilekçe hazırlanması ve toplu imza kampanyasının ardından bu imzaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine karar verildi.