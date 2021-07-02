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Sarnıç'ta yüksek rayiç tepkisi: 650 imza toplandı

Sarnıç’taki hazine arazilerinin satışı için Milli Emlak Müdürlüğü’nün belirlediği 2 bin liralık metrekare fiyatının düşürülmesi için hazırlanan dilekçe ve toplanan imzalar İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi

Sarnıç'ta yüksek rayiç tepkisi: 650 imza toplandı
02 Temmuz 2021 Cuma 11:16

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın, Sarnıç’ta yaşayan yurttaşlarla yaptığı toplantıda, hazine arazilerinin satışı için Milli Emlak Müdürlüğü’nün belirlediği 2 bin liralık metrekare fiyatının düşürülmesi için dilekçe hazırlanması ve imza kampanyası başlatılması kararı alınmıştı. Hazırlanan dilekçe ve yürütülen imza kampanyası kapsamında toplanan 650’ye yakın imza toplandı. Toplanan imzalar ve hazırlanan dilekçe ile birlikte Sarnıç’tan üç otobüsle yola çıkan yurttaşlar, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne geldi. Toplanan imzalar Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Özuslu, Menderes Mahallesi Muhtarı Şaban Mümin ve yurttaşların seçtiği temsilciler tarafından İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tebligatlar durdurulacak


Muhtarlar Salih Özuslu, Şaban Mümin ve yurttaşların seçtiği temsilcilerle birlikte İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak’la görüşen Başkan Arda, toplantının ardından yurttaşları bilgilendirdi. Başkan Arda, “İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ile yaptığımız görüşmede müdür bey sorun çözülene kadar tebligatları durduracaklarını söyledi. Ömer Albayrak, bu araziler üzerinde evleri bulunan sizlerin bu arazileri satın almamanız durumunda bile kimsenin sizleri evlerinizden çıkaramayacağını dile getirdi. Siz orada oturduğunuz sürece sizi evlerinizden kimse çıkaramaz. Sorun bitmiyor, biz hakkımızı demokratik yollarla aramaya devam edeceğiz. Bu sorun çözülene kadar hep birlikte elimizden geleni yapacağız” dedi.  

Çözüm kanun değişikliği


Başkan Arda, aynı bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 480 liraya sattığı araziyi bir sokak ötede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2 bin liraya sattığını, bunun çifte standart olduğunu vurgulayan Başkan Arda, “Çok masum bir istek için buradayız. Talebimiz şu; orman arazisi nasıl 480 liraya satılıyorsa sizin arazilerinizi de aynı fiyata düşürsünler. Neden aynı devlette iki farklı bakanlık farklı fiyat uyguluyor. Bunu çözecek olan siyasi irade. Çözüm yolu kanun değişikliği. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nasıl ki orman vasfını yitirmiş 2B arazileriyle ilgili de ‘yarı yarıya satılır’ diye karar çıkarmışsa,  Tarım ve Orman Bakanlığı arazilerini 480 liraya satıyorsa burayla ilgili bir karar çıkarabilir” diye konuştu.

Etiketler; #gaziemir #Halil Arda #sarnıç #sarnıç imza #sarnıç rayiç bedel
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