Sarnıç Toplum Merkezi yola çıkıyor

Gaziemir Belediyesi, yurttaşların çok yönlü gelişimine katkı koymak, dayanışmanın yerelden başlayarak güçlenmesini sağlamak amacıyla Sarnıç Toplum Merkezi projesini yaşama geçiriyor

Sosyal projeleriyle yaşamın her aşamasında yurttaşların yanında yer alan Gaziemir Belediyesi, yeni bir projeye imza atıyor. Belediye, toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış gereksinimlerinin tespit edilmesi ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla Sarnıç Toplum Merkezi'ni hayata geçiriyor. İç dizaynı yapılan merkez, yakında hizmete sunulacak.

Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının görev yapacağı; engelliler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hizmet sunulacak merkezde verilecek hizmetlerle, toplumsal değişimin yaşanması sağlanacak. Sosyal hizmetlerin verileceği merkezde, eğitimler ve sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri



Toplumun her kesimi için hizmetlerin sunulacağı merkezde, aileye ve kadına yönelik koruyucu önleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Özel hizmetlerle, dezavantajlı yurttaşların sorunlarıyla baş etmeleri ve yaşamın her aşamasında daha fazla yer almaları sağlanacak.

Merkezde, hızlı toplumsal değişim, kentleşme ve göçün yarattığı sorunların çözümü ve yurttaşların bu sürece rahat bir şekilde uyum sağlamalarını destekleyici hizmetler verilecek. Bu hizmetlerle bireylerin, grupların ve ailelerin sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmelerine katkı koyulacak.

Eğitimler ve kültürel faaliyetler



Merkezde verilecek eğitimlerle, düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlerle, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı olan bireylerin eğitim seviyelerinin ve kültürel gelişimlerinin artması sağlanacak. Sosyal uyumu sağlamak amacıyla verilecek hizmetlerle, yurttaşların kültürel gelişimlerine katkı sağlanacak.

Merkezde görev yapan ekipler düzenli olarak saha taraması yaparak yurttaşların sorunlarını tespit edecek, bu sorunlara karşı çözümler üretecek. Ev ziyaretleri yapacak ekipler, elde ettikleri veriler ışığında toplumun ihtiyaçlarını belirleyecek ve kentin ihtiyaçlarına ilişkin sosyal projeler geliştirecek.