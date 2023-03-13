Sarnıçlılardan hükümete çağrı: Mağduriyetimizi ortadan kaldırın

Sarnıç'ta orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı sırasında ortaya çıkan tutarsız rakamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Sarnıç Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, hükümete çağrıda bulunarak taleplerini dile getirdi.

FATİH ÖZKILINÇ- Gaziemir Sarnıç'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı sırasında ortaya çıkan tutarsız rakamlar nedeniyle vatandaşlar, dün eylem yaptı. Sarnıç Meydanı'nda bir araya gelen onlarca vatandaş, hükümete çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Sarnıçlılar mağdur

Eylemde konuşan Atatürk Mahallesi Muhtarı Turgut Koç, "Biz yıllardan bu yana burada oturmaktayız. Vatandaş olarak hep zorluk çekiyoruz. Sarnıç 1994'te belediye olduk, 2009 yılında belediyemiz alındığından bu yana hep mağduriyet yaşamaktayız" diye konuştu. Sarnıçlıların taleplerini de dile getiren Koç, "2B statüsünde olan yerlerin tamamı birim mi fiyatının sabit olmasını istiyoruz. Şuan vatandaşa verilen ham metrekare burada tapudan sonra bizim arsalarımızın metrekaresi düşecek bizimle 300 metrekare arsa parası ödeyip sonrasında ise 200 metrekare arsa verilecek bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz. Gelen tebligatların 3 aydan daha fazla süreye uzatılmasını, imara açıldıktan sonra inşaat alanları çekmeler ve resmi inşaat alanı vatandaşı mağdur etmekte bu sebepten dolayı imar durumunun 3 kat yapılmasının ve 0.40 dan 0.60'a yükselmesini istiyoruz. Milli emlak birim m fiyatlarının düşürülmesi, şehir planlamasının Sarnıç Halkını ciddi anlamda sıkıntıya soktuğunu tekrar gözden geçirilip vatandaşın mağduriyetinin çözülmesini istiyoruz. 2022 yılında vatandaşa verilen rayiç bedeli 700 TL ile 1000 TL iken 2023 Ocak ayı itibariyle gelen tebligatlarda 1100 TL ile 1600 TL arası rakamlar söz konusudur. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Sarnıç'ın 5 kilometre uzaklığında olan ve yine Gaziemir'e bağlı Pirendik mevkiinde 30 TL metrekare si verilirken yine 10 kilometre uzağında olan Menderes'e bağlı 2B statüsünde alan yerlerin tapuları 28 TL'ye verilmiştir. Biz Sarnıç halkı olarak emsallere uyarak rayiç bedellerinin düşürülmesini istiyoruz. 2022 yılı Sarnıç Milli Emlak ve 2B bölümlerinde bulunan bazı yerlere 600 TL gelirken şuan 1300 TL ve 1600 TL arası gelen tebligatların aynı bölgede yaşayan vatandaşlar olarak mağduriyetimizin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Hükümetimizin bu taleplerimizi dikkate almasını ve bir an önce mağduriyetimizi ortadan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Verilen sözler tutulmuyor"

Menderes Mahallesi Şaban Mümin ise 2016 yılında Sarnıçlıların sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dosya şeklinde ilettiğini ancak olumsuz bir cevap aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 yılından bu yana randevu talep ettiğini de aktaran Mümin, "Yoğun programından dolayı bize randevu verilmiyor. Eğer siz halk olarak bizim arkamızda durursanız bizim yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Yeter ki siz arkamızda durun. Mücadeleye devam edeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz. Biz üçüncü sınıf vatandaş değiliz. Bize verilen sözler tutulmuyor. Neden böyle oluyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birlik olmalıyız"

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hayrettin Hamzaoğlu da birlik beraberlik mesajı vererek "Biz birlik olursak belki bir gün haklarımızı verebilirler. Biz birlikte olmamız lazım. Biz muhtar olarak her zaman sizin yanınızdayız" dedi. Fatih Mahallesi Muhtarı Kemal Şahin de "Biz muhtarlar olarak mücadeleye devam edeceğiz, güç birliği yapmalıyız" diye konuştu.