Sattığı çiçeklerden kazandığı para ile sokak hayvanlarını besliyor

Serasında yetiştirdiği kaktüsleri satarak kazandığı gelirle 200'e yakın sokak hayvanını besleyen Hörü Mutlu, "Kaktüs yetiştirerek elde ettiğim gelirle sokaktaki çocuklarıma; kedime, köpeğime bakıyorum. Artan parayla da kendi hayatımı sürdürüyorum" diyor.

1989 yılında Bulgaristan'dan göç ederek Gaziemir Sarnıç'a yerleşen, ömrü boyunca hayvan besleyen Hörü Mutlu, Gaziemir Belediyesi'nin "Gaziemirli Kadınlar Engel Tanımıyor Projesi" kapsamında kamera karşısına geçti.

15 yıldır sokak hayvanlarının bakımını gönüllü olarak yapan Mutlu, Menderes'in Develi Köyü'ndeki serasında yetiştirdiği kaktüsleri pazarlarda ve festivallerde satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını besliyor. Evinin önünde bulunan parktaki ve Sarnıç Gölet Alanı'ndaki köpekleri besleyerek güne başlayan Mutlu, daha sonra aracıyla serasına doğru yola çıkıyor. Mutlu, tarlasına giderken yolunun üzerindeki birçok hayvanı da besliyor. Hörü Mutlu'nun yolunu dört gözle bekleyen köpekler, Mutlu'nun arabasının kornasını duyar duymaz koşarak arabanın etrafını sarıyor. Köpekleri besleyen, suluklarını dolduran Mutlu, onların sağlık durumlarını da kontrol ediyor. Büyük bir şefkatle köpeklere sarılan Mutlu, yüreğinin sıcaklığıyla, onlara ihtiyaç duyduğu sevgiyi de veriyor. Yol boyunca birçok noktada köpekleri besleyen Mutlu, serasındaki işlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda tekrar hayvanların kontrollerini yapıyor.

"Onlar açken boğazımdan lokma geçmiyor"

Sokak hayvanlarına bakım yapmanın ve onları beslemenin herkesin görevi olduğunu ifade eden Hörü Mutlu, "Acıktığımda önce sokak hayvanlarını doyuruyorum sonra kendim yemek yiyorum. Onlar açken benim boğazımdan lokma geçmiyor. Onlar doymadan ben de doymuyorum. Hayvanlar dışarıda üşüyorlarsa ben evde üşüyorum. Evimdeki minder, halı gibi eşyalarımı sokak hayvanlarının ısınması için kullanıyorum. Seramda yetiştirdiğim kaktüsleri pazarlarda ve festivallerde satarak elde ettiğim gelirle hayvanların beslenmesini ve bakımını yapıyorum. Kazandığım parayı hayvanlar için harcıyorum. Onlardan artan parayla kendi geçimimi yapıyorum" diye konuştu.

Dayanışmayla besliyorlar

"Nerede eğitimli insan varsa orada sokak hayvanları için de hayat güzel" diyen Hörü Mutlu, dayanışmayla sokak hayvanlarının beslediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokak hayvanlarını beslemem için sütçümüz, fırıncımız, tavukçumuz ve komşularımız da bana destek oluyor. Komşularım bir kez bile evimin sokağında sokak hayvanlarını beslediğim için tepki vermediler. Sokak hayvanlarını ben getirdim, komşularımda yemeklerini verdiler. Benim sokağa koyduğum mama ve su odaklarına komşularım da su ve yemek koyuyor. Bizim burada sokak canları için güzel bir dayanışma var."

9 ülkeden getirdiği kaktüs türlerini Develi Köyü'ndeki serasında yetiştiren Hörü Mutlu, evinden serasına giderken yolunun üstündeki köpekleri de besliyor.

Köpeklerinin kendisini dört gözle beklediğini söyleyen Mutlu, "Yol üstündeki köpekler, yoldan yüz araba da geçse hiçbirine tepki vermiyorlar. Benim arabamın kornasını tanıyorlar ve duyar duymaz 'kurtarıcımız geldi' diye harekete geçiyorlar. Ben de onları besliyorum, bakımlarını yapıyorum. Ben onlara, onlarda bana sevgi veriyor" dedi.

"Mutlu olmak için hayvanları sevin"

"İnsanoğlu sevdiklerinden uzak ve yalnız kaldığı 5 dakikayı bile unutmuyor, üzülüyor. Ama eğer biz sahip çıkmazsak sokak canlarının ömürleri yalnız geçiyor" diyen Hörü Mutlu, "Sokak canlarıyla kendi canımız arasında bir fark göremeyiz. Mutlu olmak isteyen insanlar, hayvanlara bakım yapsınlar. Hayvanları sevmek çok mutluluk veriyor insana. Ayrıca hayvanlardan da hiç korkmayın. Havyanlar kendilerine zarar vermeyen hiçbir kimseye saldırmaz" diye konuşuyor.

Belediye desteği

Sokak hayvanları hasta olduğunda Gaziemir Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden tedavi ve ilaç desteği aldığının altını çizen Hörü Mutlu, "Hastalanan veya araç çarpması sonucunda yaralanan sokak hayvanlarını Gaziemir Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdüğümde tedavi için her türlü desteği veriyorlar. Hiçbir kez 'ilacımız, aşımız yok' demediler. Mama teklif ediyorlar ama ihtiyacım olmadığı için ben kabul etmiyorum. Sokak hayvanlarına ben nasıl severek bakıyorsam onlar da aynı sevgiyle benim hayvanlarımı tedavi ediyorlar" diye konuştu.