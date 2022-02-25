Savaşın faturası Türkiye’ye çıkacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim Türkiye'yi de ağır etkileyecek. Savaş, ülkemizde tahıl ürünleri fiyatlarının artmasına neden olurken turizm sektöründe de rezervasyon iptallerine neden olabilir.

FATİH ÖZKILINÇ- Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim Türkiye’de turizm ve hububat sektörünü kara kara düşündürüyor. Turizm sektörü temsilcileri turistlerin tatil için güvenli bölgelerin tercih ettiğini bu nedenle rezervasyon iptalleri yaşanabileceğini belirtiliyor. Hububat sektörü temsilcileri de Türkiye’nin tahıl ürünleri ithalatının büyük bir bölümünü iki ülkeden sağladığını belirterek fiyat artışlarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Rezervasyon iptalleri yaşanabilir

İki ülke arasındaki krizi yakından takip ettiklerini belirten TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin başlamasının ardından yaz sezonun için yapılan rezervasyonlar zayıflamıştı. Gelinen süreçle birlikte rezervasyon iptalleri de yaşanabilir. Fazla bir öngörümüz yok, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan sıcak çatışmanın neye evirileceğini bilemiyoruz. İki ülke arasındaki gerilim büyür ve kısa sürede sona ermezse turizm sektörü kötü bir duruma düşebilir. Kısa sürede bir ateşkes olursa sonuç farklı olur” dedi.

“Savaşın etkisi tüm bölgeye yansır”

Krizin cari açığını turizm gelirleriyle kapatmak isteyen Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyebileceğini de kaydeden Gencer, “Bu çatışma ülkemize gelen turistin sayısını etkiler. Bölgede yaşanan gerilim nedeniyle Kruvaziyer gemileri gelmeyebilir. Savaşın etkisi tüm bölgeye yansır. Turizmin bir numaralı maddesi güvenliktir. Güvenli olmayan bir bölgeye turist gelmez. Turistler, tatil için güvenli ve huzurlu bölgeleri tercih eder. Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak çatışmanın Türkiye’ye turizm sektörü açısından olumsuz etkisi çok olur” diye konuştu.

Hububat fiyatları hareketlendirecek

İzmir Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Komitesi Başkanı Nihat Sağır ise iki ülke arasındaki gerilimin buğday fiyatlarını yüzde 10 oranında değer kazandırdığını söyledi. Savaş ortamının birçok sektör gibi hububat ve tahıl ürünleri sektörünü de olumsuz etkilediğini kaydeden Sağır, “İthalatımızın yüzde 70 oranında bu iki ülkeden sağlıyorduk. İki ülke arasındaki savaş dünya borsalarında buğday fiyatlarını yüzde 10 oranında artırdı. Toprak Mahsulleri Ofisi de 2 Mart 2022 tarihi itibariyle 435 bin ton buğday ithalatı yapacak. Bu gerilimin etkisini 2 Mart’ta göreceğiz. İnşallah teklif gelir. Gelecek teklif geçen dönem yapılan ithalatın fiyat olarak dolar bazında minimum yüzde 10 üzerinde olacaktır. Bununla birlikte Türkiye’nin hasat dönemine kadar çok buğday ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Ama Türkiye’nin tüm hububat politikasını gözden geçirmesi gerekecektir. Yeni hasat dönemine kadar yetecek buğday Türkiye’nin elinde vardır. Yeni hasatla beraber ülkemizde buğday sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama fiyatlarda bir hareketlenmeye sebebiyet verecektir. İki ülke arasındaki gelişmelerin ardından Amerikan vadeli işlemlerinde buğday yüzde 10 kadar değer kazandı. Bu daha ne kadar çıkar bunu hep birlikte göreceğiz” açıklamalarında bulundu.