Savcı, eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istedi

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldüren Kaffar Yeğin (60) için savcı, mütalaasında, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'hırsızlık' suçundan 12 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi

Geçen yıl 22 Ekim'de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca şüphelinin Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Kaffar Yeğin, 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.



CİNAYET ÖNCESİ SUÇLARDAN 5 YIL 5 AY HAPİS

Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında ilk olarak, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu dava geçen ay sonuçlandı. Karar öncesi savunmasında eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyen sanık Yeğin'e, 'hakaret'ten 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit'ten 1 yıl 3 ay, 'yaralamadan' 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takipten' 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.



SAVCI, 3'ÜNCÜ DURUŞMADA MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanık Kaffar Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Sanık Yeğin, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Yeğin, duruşmadaki ifadesinde olayın kasten gerçekleşmediğini, kaza ile olduğunu söyledi. Savunmanın ardından duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı. Yeğin için 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'hırsızlık' suçundan 12 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma, 3 Temmuz'a ertelendi.