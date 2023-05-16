Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
0
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı taçlandırma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı taçlandırma vakti
0
YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
YSK Başkanı Yener: 2'nci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir
0

Savcı, eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istedi

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldüren Kaffar Yeğin (60) için savcı, mütalaasında, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'hırsızlık' suçundan 12 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi

Savcı, eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istedi
16 Mayıs 2023 Salı 13:13

Geçen yıl 22 Ekim'de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca şüphelinin Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Kaffar Yeğin, 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.

CİNAYET ÖNCESİ SUÇLARDAN 5 YIL 5 AY HAPİS 
Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında ilk olarak, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu dava geçen ay sonuçlandı. Karar öncesi savunmasında eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyen sanık Yeğin'e, 'hakaret'ten 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit'ten 1 yıl 3 ay, 'yaralamadan' 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takipten' 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

SAVCI, 3'ÜNCÜ DURUŞMADA MÜTALAASINI AÇIKLADI
Sanık Kaffar Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Sanık Yeğin, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Yeğin, duruşmadaki ifadesinde olayın kasten gerçekleşmediğini, kaza ile olduğunu söyledi. Savunmanın ardından duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı. Yeğin için 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'hırsızlık' suçundan 12 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma, 3 Temmuz'a ertelendi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bornova #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
Sonraki Haber
Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama
İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama
0
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı
0
TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı, Vali Köşger açıkladı
TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı, Vali Köşger açıkladı
0
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
0
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
0
İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 
İzmir'de kavgada düşünce başı yere çarpan adam kaldırıldığı hastanede öldü 
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.