Sayıştay’dan Selçuk Belediyesi’ne borç uyarısı

Sayıştay’ın Cumhuriyet Halk Partili Filiz Ceritoğlu Sengel’in yönetimindeki Selçuk Belediyesi raporunda belediyenin borç stok tutarının yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi

FATİH ÖZKILINÇ- 2021 yılı Sayıştay Raporları yayınlandı. Sayıştay’ın Cumhuriyet Halk Partili Filiz Ceritoğlu Sengel’in yönetimindeki Selçuk Belediyesi raporunda birçok bulguya rastlandı. Raporda en dikkat çeken bulgu ise belediyenin borç stok tutarının yasal sınırın üzerinde olması oldu. Belediyenin borçlanma işlemlerinin incelenmesinde, borç stokunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen sınırın üzerinde olduğu belirtilerek “Belediyenin borçlanma limiti olan en son kesinleşmiş bütçe gelirinin yeniden değerleme oranıyla artırılmış hali 74.844.542,02 TL ve toplam borç tutarı ise 106.369.471,99 TL olup mevcut borç stoku anılan mevzuat hükmüne göre borçlanma sınırının üzerindedir. Sonuç olarak, Belediyenin mevcut mali yapısı karşısında sürdürülebilirlik açısından etkin bir borç yönetimini teminen mevcut borç stoku borçlanma sınırının altına çekilene kadar yeni bir borçlanma yapmaması gerekmektedir” ifade edildi.

Ecrimisil uygulamasının ihalesiz kiralama yöntemi olarak kullanılmış

Raporda belediyenin tasarrufunda bulunan bazı taşınmazların ihale olmaksızın işgalci konumunda bulunan kişi ve işletmelere ecrimisil karşılığında kullandırdığı ecrimisil uygulamasının ihalesiz kiralama yöntemi olarak kullanılmasının 2886 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil edeceği belirtilerek “Bu yerlerden imar mevzuatına göre kiralamaya uygun olanların ihale edilerek kiraya verilmesi, kiralanabilir duruma getirilemeyenlerin ise tahliyelerinin gerçekleştirilip imar planlarındaki kullanım amaçlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir” denildi.

Görev alanına giren konularda danışmanlık hizmeti alınmış

Raporda belediyenin 2021 yılı mali tablo ve eki belgelerin incelenmesinde, belediyenin idari personelinin temel görev alanına giren konularda danışmanlık hizmet alımı yapıldığı belirtildi. Raporda alınan danışmanlık hizmetlerinin belediyenin mali hizmetlerinden ve fen işlerinden sorumlu birimlerin temel görevleri olduğunu ifade edilerek “Özel uzmanlık ve deneyim gerektirmeyen, idare personeli tarafından yürütülebilecek veya yürütülmesi gereken işler için danışmanlık hizmet alımı yapılmaması, söz konusu işlerin belediyenin ilgili personelleri aracılığıyla yürütülmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mal ve hizmet alımlarında görüş alınmamış

Raporda Selçuk Belediyesi’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dâhilinde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların yıllık toplamının, 2021 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerinin yüzde 10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aştığı bilgisine de yer verildi. Konuya ilişkin raporda “Belediye tarafından 2021 yılı içerisinde 4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d bendleri kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, hem 21/f hem de 22/d bendleri için ayrı ayrı bütçeye bu amaçla konulan ödeneklerinin yüzde 10’u tutarındaki sınırın Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşılması hususunun 4734 sayılı Kanun ve ilgili Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir” denildi.