Sebzeleri toplarken canından oldu

İzmir-Çeşme otoyolunda araçtan düşen sebze kasalarını toplayan pazarcı otomobilin çarpması sonucu öldü.

Sebzeleri toplarken canından oldu
01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00

Alınan bilgiye göre Hasan İrci, 61 AL 103 plakalı kamyonetiyle Güzelbahçe ilçesinden Buca Sebze ve Meyve Hali'ne gittiği sırada İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere mevkisinde kamyonetten düşen sebze kasalarını toplamak için emniyet şeridinde durdu.

İrci'ye, otoyolda düşen kasaları topladığı sırada sürücüsü öğrenilemeyen 35 KA 6505 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 100 metre ileride duran otomobile de arkadan gelen 35 EB 5316 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, pazarcı Hasan İrci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenip olay yerine gelen İrci'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

İrci'nin cenazesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, İrci'ye çarpan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü verildi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Kadifekale temizlendi
Sonraki Haber
Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.