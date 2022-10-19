Seçim öncesi Karabağlı'dan dikkat çeken açıklama

Seçim öncesi EBSO Başkan Adayı Mustafa Karabağlı'dan bir açıklama geldi. Karabağlı, " Kapsayıcılık ilkem gereğince bölünmeden ve ayrışmadan yana değil, bütünleşmeden yana iş yapma felsefesine sahibim. Bu sebeple EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde ben ve ekibim alternatif liste çıkarmama kararı vermiş bulunmaktayız" dedi.

19 Ekim 2022 tarihi itibariyle yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmeye hazırlanan EBSO’da son aşamaya gelindi. Centilmence bir seçim dönemi geçirilmesi için büyük bir özveri ile seçim çalışmalarını yürüten EBSO Başkan Adayı Mustafa Karabağlı yaptığı açıklamada “EBSO seçimleri bugün itibarıyla tamamlanıyor. Odamızın Başkanlığına adaylığımı açıkladığım günden bugüne kadar, tüm süreç boyunca, inanarak, demokrasinin değerlerine güvenerek, farklı görüşlere saygıyla yaklaşarak hareket ettim. Odamızın üyelerine EBSO’nun yeni döneminin nasıl olması gerektiğini, projelerimi anlatmaya çalıştım” dedi.

Yaratılan korku ve kurgulanan baskı senaryolarının da farkında olduğunu belirten Karabağlı “Mevcut düzeninin bozulmaması gerektiği konusunda yaratılan korkuya rağmen, sanayicilerimizin gösterdiği büyük teveccüh sayesinde, 12 Ekim 2022 günü yapılan seçimlerde bazılarında kazandığımız gibi birçok Komitede de başa baş bir sonuç elde etmeyi başardık. Bunun yanı sıra maalesef tek liste ile seçilen Meclis Üyesi olmuş sanayicilerimizin çeşitli baskılara maruz kaldığına da şahit olduk” dedi.

Her şeyden önce, demokrasi anlayışına, seçme ve seçilme özgürlüğüne olan inancına vurgu yapan Karabağlı, “Bu seçim döneminde ben ve ekip arkadaşlarım her ne kadar İzmir’imizin demokrasi anlayışına hizmet etmek için elimizden geleni yapmış olsak da maalesef bu durumun tek taraflı kaldığını fark ettik. Bu nedenle sandıktaki mücadelenin başa baş ilerleyeceğini öngörsek de öncelik verdiğimiz ve uğruna yola çıktığımız bu değerlerin benimsenmediği bir ortamda kazanılacak bir seçimin dahi zafer sayılamayacağına ve hatta bu sonucun; misyonu yönünde hareket edemeyen, yalnızca bölünmelerle anılacak bir oda ortamı yaratacağına kanaat getirdik. En başından beri de belirttiğimiz üzere bizler bu yola makamlar ve mevkiler için çıkmadık, katkı koymak ve değerleri olan bir EBSO yaratabilmek için çıktık” dedi.

Seçim kampanyası süresince sık sık vurguladığı şeffaflık, liyakat, adalet kavramlarını yaptığı açıklamada bir kez daha yineleyen Mustafa Karabağlı, “EBSO için, Odamızın şeffaf, adil ve farklı görüşlere saygıyla yaklaşan, liyakate değer veren bir kurum olabilmesi için önümüzde tarihi bir fırsat vardı. Ancak çeşitli baskılar sonucu oluşan atmosfer bu değerlerin kazanılması ve hayata geçirilmesi için bir dönem daha çalışmamız gerektiğine işaret etti” dedi.

Çalışmaları dikkatle izleyeceğiz

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalara da değinen Mustafa Karabağlı “Nasıl ki firmamı sıfırdan küresel düzeyde başarılı bir seviyeye taşıdıysam ve bunu sanayi sevdamla, ülkeme hizmet bilinciyle gerçekleştirdiysem, EBSO’yu ve sanayimizi, emanet bize teslim edildiğinde, ileri taşımaya kararlıyım. Başarılı bir gelecek için değişim ve dönüşümden korkmamak gerektiğine inanıyoruz. Bu yeni EBSO döneminde yapılacak çalışmaları dikkatle izleyeceğiz ve doğruları desteklerken gördüğümüz eksikler ya da yanlışlar olursa bunları da ifade etmekten çekinmeyeceğiz. Her aşamada bunun mücadelesini veriyor olacağız. İdeallerimizin ışığında hem bugüne hem de geleceğe yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.