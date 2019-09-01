Sedat'a ilik arayışı yeniden başladı

İzmir'de lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olması gereken Sedat Tok (11) için donör arayışı sürüyor.

Daha önce Almanya'dan tam uyumlu donör bulunan; ancak bu kişinin bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle nakil yapılamayan Sedat'a tekrar ilik aranmaya başlandı. Aydın'da yaşayan Göksel (38) ile Hacer Tok (39) çifti, oğulları Sedat'ı, eklem bölgelerinde şişlik ve aşırı kilo kaybı nedeniyle geçen yıl Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Sedat'a, yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi koyuldu. Bu süreçten sonra 3 çocuklu aile, Aydın'dan İzmir'e gidip, gelmeye başladı ve Ege Üniversitesi'nde lösemi tedavisi gören Sedat'a babaannesi Selma Tok refakat etti. İyileşebilmesi için ilik nakli olması gereken Sedat'a, Almanya'dan yüzde 100 uyumlu donör bulundu; ancak bu kişinin bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle ilik nakli gerçekleştirilemedi. Umutları yarıda kalan aile, Sedat'ın sağlığına kavuşabilmesi için yeniden donör bulunmasını beklemeye başladı. Taburcu edilmesinin ardından Aydın'daki evlerine götürülen Sedat Tok, doktorların verdiği ilaçları kullanarak, tedavisine devam ediyor. Zamanın daraldığını belirten baba Göksel Tok, "Herhangi bir enfeksiyon olması durumunda hemen hastaneye gidiyoruz. İlik nakli arayışımız devam ediyor. Bir an önce oğlum için uygun donörün bulunmasını istiyoruz" dedi.

Zorlu süreç devam ediyor

Aydın'da yaşadıkları evde Sedat'ın tedavisinin sürdüğünü belirten Göksel Tok, "Çok zor süreçler atlattık ve maalesef halen devam ediyor. Donör olmanın ne denli hayati bir şey olduğunu başına gelmeyen hiç kimse anlayamaz. Doktorlar şu anda yeni bir kemoterapi sürecine başlayacağımızı söylüyorlar. Nakil için uygun donör bulunana kadar kemoterapi devam edecekmiş. Bu süre içinde ben de ilik bağışçısı olup başka çocuklara umut olmak için Kızılay'a başvurdum; ancak depoların dolduğunu söylediler. Belki ben de başka birine hayat verecektim. Depoların genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum, ilik bekleyen binlerce çocuğumuz var. Toplum bu konuya daha fazla önem vermeli" diye konuştu.