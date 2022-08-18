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Seferihisar'a 14 hizmet aracı daha

Seferihisar Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 14 adet hizmet aracı daha ekledi

Seferihisar'a 14 hizmet aracı daha
18 Ağustos 2022 Perşembe 07:55

5 adet farklı ebat hacmine sahip çöp arabası, üç adet binek aracı, 32 tonluk paletli ekskavatör, iki adet 4cx kazıcı yükleyici iş makinası, 3.5 tonluk forklift, çift kabin kamyonet, tek kabin ikram aracı Seferihisar Belediyesi araç filosuna dahil edildi.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin " Tüm faaliyetlerimizde attığımız her adımı nasıl daha tasarruflu atarız diye düşünüyoruz. Bu sebeple daha önce kiralayarak kullandığımız araçları satın alıp filomuza eklemeye başladık. Kur ve ÖTV arttıkça araç fiyatlarında yüksek oranlarda artışlar yaşandı. Bu kiralık araçlara da yansıdı elbette. Bu sebeple kiralamaya son verdik ve uzun piyasa araştırmaları sonucunda en uygun fiyatlı araçları almaya başladık. Her çalışmamızda uzun vadeli olmasına da dikkat ediyoruz. Bugün aldığımız araçlar uzun yıllar Seferihisar halkına hizmet edecek " dedi.  
 

Etiketler; #seferihisar #araç filosu
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